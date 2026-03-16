Mỹ đã chi 12 tỷ USD cho chiến dịch không kích Iran, Nga đã kiếm gần 7 tỷ USD từ doanh thu dầu mỏ

P.V (Theo Vietnamnet, Dân Trí)

(GLO)- Sau 2 tuần xảy ra xung đột với Iran, từ ngày 28-2 đến nay, Mỹ đã chi 12 tỷ USD.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump dự tính sẽ cần phải đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn thêm nguồn ngân sách, cho rằng các kho dự trữ vũ khí hiện có là đủ để tiếp tục các hoạt động quân sự.

Ô tô ở Iran bị thiêu rụi do cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: Reuters

Mỹ và Israel đã phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28-2. Cuộc xung đột đã khiến hơn 1.300 ở Iran thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao khác.

Trong khi đó, 14 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Đến nay, mục tiêu thực sự của Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran vẫn chưa thực sự rõ ràng. Những tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về mục tiêu của cuộc chiến đã thay đổi từ việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, sang làm suy yếu tên lửa của nước này, và hiện nay là đe dọa cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran liên quan đến vận tải qua eo biển Hormuz.

Ngược lại, giá nhiên liệu Nga, cả với dầu mỏ và nhiên liệu hóa thạch, đã tăng vọt sau khi Mỹ tấn công Iran. Nguồn tin của tờ Financial Times ước tính lợi nhuận xuất khẩu dầu thực tế của Moscow kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz là 1,3-1,9 tỷ USD. "Dựa trên tình hình hiện tại, Nga có thể thu thêm từ 3,3 - 4,9 tỷ USD vào cuối tháng 3 nhờ việc bán dầu. Tất nhiên, con số này dựa trên giả định xung đột Trung Đông kéo dài và giá dầu Urals của Nga được giao dịch ở mức 70-80 USD/thùng" - Financial Times nhận định.

Theo giới quan sát, cuộc xung đột Trung Đông đang giúp Nga củng cố vị thế trên thị trường năng lượng, trong bối cảnh các quốc gia Vùng Vịnh không thể xuất khẩu sản phẩm của họ. Để bù đắp nguồn cung từ Trung Đông, khối lượng dầu mỏ mà Trung Quốc và Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã tăng 22% trong tuần qua.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

Tin thế giới tối 9-3: Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

(GLO)- Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel; Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu tại Trung Đông; Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-3. 

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

(GLO)- Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, đánh dấu bước cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

