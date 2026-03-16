Mỹ đã chi 12 tỷ USD cho chiến dịch không kích Iran, Nga đã kiếm gần 7 tỷ USD từ doanh thu dầu mỏ

(GLO)- Sau 2 tuần xảy ra xung đột với Iran, từ ngày 28-2 đến nay, Mỹ đã chi 12 tỷ USD.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump dự tính sẽ cần phải đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn thêm nguồn ngân sách, cho rằng các kho dự trữ vũ khí hiện có là đủ để tiếp tục các hoạt động quân sự.

Ô tô ở Iran bị thiêu rụi do cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: Reuters

Mỹ và Israel đã phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28-2. Cuộc xung đột đã khiến hơn 1.300 ở Iran thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao khác.

Trong khi đó, 14 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Đến nay, mục tiêu thực sự của Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran vẫn chưa thực sự rõ ràng. Những tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về mục tiêu của cuộc chiến đã thay đổi từ việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, sang làm suy yếu tên lửa của nước này, và hiện nay là đe dọa cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran liên quan đến vận tải qua eo biển Hormuz.

Ngược lại, giá nhiên liệu Nga, cả với dầu mỏ và nhiên liệu hóa thạch, đã tăng vọt sau khi Mỹ tấn công Iran. Nguồn tin của tờ Financial Times ước tính lợi nhuận xuất khẩu dầu thực tế của Moscow kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz là 1,3-1,9 tỷ USD. "Dựa trên tình hình hiện tại, Nga có thể thu thêm từ 3,3 - 4,9 tỷ USD vào cuối tháng 3 nhờ việc bán dầu. Tất nhiên, con số này dựa trên giả định xung đột Trung Đông kéo dài và giá dầu Urals của Nga được giao dịch ở mức 70-80 USD/thùng" - Financial Times nhận định.

Theo giới quan sát, cuộc xung đột Trung Đông đang giúp Nga củng cố vị thế trên thị trường năng lượng, trong bối cảnh các quốc gia Vùng Vịnh không thể xuất khẩu sản phẩm của họ. Để bù đắp nguồn cung từ Trung Đông, khối lượng dầu mỏ mà Trung Quốc và Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã tăng 22% trong tuần qua.