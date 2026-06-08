Tin thế giới tối 8-6: Israel-Iran tiếp tục không kích lẫn nhau bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

(GLO)- Israel-Iran tiếp tục không kích lẫn nhau bất chấp thỏa thuận ngừng bắn; Houthi phóng tên lửa vào Israel, tuyên bố đóng cửa biển Đỏ với Tel Aviv; Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 32 người... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 8-6.

Israel-Iran tiếp tục không kích lẫn nhau bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Iran ngày 8-6 tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại miền Tây và miền Trung Iran trong sáng 8-6.

Khói bốc lên từ khu phức hợp hóa dầu tại thành phố Mahshahr của Iran ngày 8-6. Ảnh: Times of Israel

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin về các vụ nổ tại thủ đô Tehran và một số địa phương khác. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận Israel đã tập kích một số mục tiêu tại Iran bằng tên lửa đạn đạo.

Theo IRGC, các tên lửa được phóng từ chiến đấu cơ hoạt động trong không phận Iraq và từ tàu chiến trên Địa Trung Hải, nhắm vào sân bay Mehrabad ở Tehran và một kho chứa thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công.

Vệt khói trắng trên bầu trời Jerusalem sau khi hệ thống phòng thủ Israel đánh chặn loạt tên lửa xuất phát từ Iran, ngày 8-6-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Đáp trả, IRGC cho biết lực lượng không quân Iran đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ không quân mà nước này cho là "quan trọng và chiến lược" của Israel gồm Nevatim và Tel Nof.

Iran khẳng định duy trì nỗ lực ngoại giao

Ngày 8-6, Iran tuyên bố những nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ vẫn đang được triển khai ngay cả sau khi tái diễn giao tranh với Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian điện đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Oman. Ảnh: Borna.news

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei cho biết “các cuộc tham vấn ngoại giao vẫn được duy trì trong mọi hoàn cảnh.” Tuy nhiên, ông Baqaei cảnh báo rằng việc xung đột tái diễn tại Trung Đông vẫn có thể gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ để đạt được hòa bình trong khu vực.

Trước bối cảnh Iran và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4, trên mạng xã hội Truth Social ngày 8-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi hai bên “ngừng bắn ngay lập tức.”

Tại cuộc gặp ở thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 7-6 giữa Ngoại trưởng nước chủ nhà Badr Abdelatty và người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, hai bên cũng đã thảo luận về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như những nỗ lực chung của Ai Cập và Qatar nhằm hỗ trợ cuộc đàm phán này.

Hai bên nhấn mạnh cần phải đạt được đồng thuận để hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt xung đột, đồng thời khôi phục an ninh và ổn định khu vực.

Houthi phóng tên lửa vào Israel, tuyên bố đóng cửa biển Đỏ với Tel Aviv

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8-6 thông báo phát hiện một quả tên lửa phóng từ Yemen hướng đến nước này. Còi báo động đã được kích hoạt ở Tel Aviv cùng nhiều khu vực ở miền trung Israel, trong đó có vùng ngoại ô Jerusalem.

Một người đàn ông kiểm tra một quả tên lửa bị rơi và chôn nửa chừng dưới đất ở Bờ Tây vào ngày 8-6-2026, sau các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Houthi. Ảnh: AFP

Lực lượng Houthi tại Yemen vài giờ sau xác nhận đã tiến hành "loạt cuộc tấn công bằng tên lửa" nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao ở Israel và "đã đạt được mục tiêu đề ra với độ chính xác cao".

Cùng với tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tập kích tên lửa, Houthi cũng thông báo áp đặt "lệnh cấm triệt để" đối với Israel trên biển Đỏ. Nhóm này cảnh báo mọi tàu thuyền liên quan Israel từ thời điểm này đều bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp khi di chuyển ở biển Đỏ.

NATO điều chiến đấu cơ bắn hạ UAV nước ngoài xâm phạm không phận Latvia

Các máy bay chiến đấu của NATO tham gia nhiệm vụ Tuần tra Không phận Baltic đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) nước ngoài xâm nhập không phận Latvia.

Ảnh minh họa: AA

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 8-6, Lực lượng Vũ trang Quốc gia Latvia cho biết: “Các máy bay chiến đấu của NATO tham gia nhiệm vụ Tuần tra Không phận Baltic đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập không phận Latvia tại khu vực Latgale do tác động từ các hoạt động tác chiến điện tử của Liên bang Nga”.

Trước đó, lực lượng vũ trang Latvia đã cảnh báo về các mối đe dọa đối với không phận tại các địa phương Aluksne, Ludza, Balvi và Rezekne. Tuy nhiên, cơ quan này sau đó thông báo rằng tình trạng đe dọa đã chấm dứt.

Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 32 người

Giới chức Philippines tiếp tục công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra vào sáng 8-6 tại miền Nam nước này, theo đó số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 32 người, hơn 200 người bị thương trong khi vẫn còn người mất tích. Động đất cũng gây ra sóng thần cao tới 1,4 m tại một số khu vực ven biển.

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh ở Mindanao, Philippines. Ảnh: NST

Tại thành phố cảng General Santos, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, cơ quan xử lý thảm họa xác nhận có 7 người thiệt mạng sau khi một số tòa nhà bị sập và nhiều công trình hạ tầng quan trọng bị hư hại do động đất.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines khuyến cáo người dân thận trọng trước khi quay trở lại các tòa nhà và nhà ở bị hư hại do nguy cơ sụp đổ dưới tác động của các dư chấn.

Giới chức Philippines đang kiểm tra thông tin về một số học sinh bị mắc kẹt trong một trường học hai tầng bị sập ở General Santos. Cảnh sát cho biết hiện có ít nhất 12 người mất tích tại thành phố này.

Đánh giá về trận động đất, ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines, cho biết đây là trận động đất mạnh nhất tại Philippines từ đầu năm đến nay.