Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus/TTXVN, Reuters)

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn tại San José del Palmar thuộc tỉnh Chocó, miền Tây Colombia, ở độ sâu hơn 100 km. Cơ quan Địa chất Colombia (SGC) xác định đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21.

Ít nhất 21 dư chấn xảy ra trong những giờ sau đó và cơ quan chức năng cảnh báo các đợt rung chấn tiếp theo vẫn có thể xuất hiện.

Số liệu thống kê sau cuộc họp ứng phó thảm họa với Tổng thống Abelardo De La Espriella cho thấy, ít nhất 132 người đã thiệt mạng và hơn 570 người bị thương. Riêng thành phố Pereira ghi nhận 60 trường hợp tử vong.

Hiện, 5 thủ phủ trên toàn quốc được đặt trong tình trạng báo động đỏ, 86 tòa nhà đã đổ sập và 7 sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

luc-luong-cuu-ho-lam-nhiem-vu-tai-hien-truong-toa-nha-bi-sap-do-dong-dat-tai-thanh-pho-manizales-colombia.png
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường tòa nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên xảy ra động đất?

Colombia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động động đất và núi lửa mạnh. Hoạt động địa chấn tại nước này liên quan đến sự tương tác giữa nhiều mảng kiến tạo, trong đó tại khu vực Thái Bình Dương, mảng Nazca chìm xuống bên dưới mảng Nam Mỹ.

Theo Cơ quan Địa chất Colombia, nước này ghi nhận trung bình khoảng 2.500 trận động đất mỗi tháng, nhưng phần lớn có độ lớn nhỏ và không được người dân cảm nhận.

Trận động đất ngày 10-8 đặc biệt đáng chú ý khi đạt độ lớn 7,4. Rung chấn được cảm nhận trên phạm vi rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở miền Tây Colombia.

Pereira chịu thiệt hại nặng

Pereira, thủ phủ tỉnh Risaralda, là một trong những nơi chịu hậu quả nặng nề nhất. Theo số liệu cập nhật, riêng thành phố này đã ghi nhận 60 người thiệt mạng.

Nhiều công trình tại Pereira bị hư hại hoặc đổ sập, trong đó có một tòa nhà bốn tầng. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có khả năng còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trên phạm vi cả nước, 86 tòa nhà đã đổ sập, 5 thủ phủ được đặt trong tình trạng báo động đỏ và 7 sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

Núi lửa hoạt động cùng thời điểm

Cùng thời điểm xảy ra động đất, núi lửa Puracé cũng hoạt động, phun tro bụi và khí, khiến sân bay Guillermo León Valencia tại Popayán, thủ phủ tỉnh Cauca, phải tạm đóng cửa.

Tuy nhiên, SGC khẳng định hoạt động của núi lửa Puracé và trận động đất là 2 hiện tượng độc lập, không có mối liên hệ trực tiếp. Việc xảy ra gần nhau về thời gian không có nghĩa động đất gây ra hoạt động của núi lửa hoặc ngược lại.

Colombia từng trải qua nhiều trận động đất gây hậu quả nghiêm trọng. Năm 1999, một trận động đất độ lớn 6,2 gần thành phố Armenia đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.

Tổng thống Abelardo De La Espriella đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia để huy động nguồn lực ứng phó. Quân đội Colombia triển khai 5 đội cứu hộ cùng thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ tới các khu vực chịu ảnh hưởng để tìm kiếm người mắc kẹt.

10-tran-dong-dat-gay-chet-nguoi-nhieu-nhat-o-my-latin.png
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Tin thế giới sáng 10-8: Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Thế giới

(GLO)- Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran; Cảng Odessa hư hại sau khi hứng loạt tên lửa đạn đạo, siêu thanh Nga; Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm có tổ chức... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-8.

Ảnh: Một nhóm tin tặc đã tiếp cận các tài liệu liên quan đến những cuộc tấn công tại Nga. Ảnh minh họa: TASS.

Tin thế giới tối 7-8: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga

Thế giới

(GLO)- Bản tin thế giới tối 7-8 có các tin đáng chú ý: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga; Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung; Vụ xả súng tại Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng; Bão Dolphin khiến sân bay Okinawa đóng cửa.

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thế giới

(GLO)- Ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại Trường Thepsirin (Debsirin Nonthaburi) ở tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen.

Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

Thế giới

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Thế giới

(GLO)- Bản tin thế giới tối 6-8 có các thông tin sau: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc; Hàn Quốc, Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông; Việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao rất khó khăn...

null