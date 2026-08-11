Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn tại San José del Palmar thuộc tỉnh Chocó, miền Tây Colombia, ở độ sâu hơn 100 km. Cơ quan Địa chất Colombia (SGC) xác định đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21.

Ít nhất 21 dư chấn xảy ra trong những giờ sau đó và cơ quan chức năng cảnh báo các đợt rung chấn tiếp theo vẫn có thể xuất hiện.

Số liệu thống kê sau cuộc họp ứng phó thảm họa với Tổng thống Abelardo De La Espriella cho thấy, ít nhất 132 người đã thiệt mạng và hơn 570 người bị thương. Riêng thành phố Pereira ghi nhận 60 trường hợp tử vong.

Hiện, 5 thủ phủ trên toàn quốc được đặt trong tình trạng báo động đỏ, 86 tòa nhà đã đổ sập và 7 sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường tòa nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên xảy ra động đất?

Colombia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động động đất và núi lửa mạnh. Hoạt động địa chấn tại nước này liên quan đến sự tương tác giữa nhiều mảng kiến tạo, trong đó tại khu vực Thái Bình Dương, mảng Nazca chìm xuống bên dưới mảng Nam Mỹ.

Theo Cơ quan Địa chất Colombia, nước này ghi nhận trung bình khoảng 2.500 trận động đất mỗi tháng, nhưng phần lớn có độ lớn nhỏ và không được người dân cảm nhận.

Trận động đất ngày 10-8 đặc biệt đáng chú ý khi đạt độ lớn 7,4. Rung chấn được cảm nhận trên phạm vi rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở miền Tây Colombia.

Pereira chịu thiệt hại nặng

Pereira, thủ phủ tỉnh Risaralda, là một trong những nơi chịu hậu quả nặng nề nhất. Theo số liệu cập nhật, riêng thành phố này đã ghi nhận 60 người thiệt mạng.

Nhiều công trình tại Pereira bị hư hại hoặc đổ sập, trong đó có một tòa nhà bốn tầng. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có khả năng còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trên phạm vi cả nước, 86 tòa nhà đã đổ sập, 5 thủ phủ được đặt trong tình trạng báo động đỏ và 7 sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

Núi lửa hoạt động cùng thời điểm

Cùng thời điểm xảy ra động đất, núi lửa Puracé cũng hoạt động, phun tro bụi và khí, khiến sân bay Guillermo León Valencia tại Popayán, thủ phủ tỉnh Cauca, phải tạm đóng cửa.

Tuy nhiên, SGC khẳng định hoạt động của núi lửa Puracé và trận động đất là 2 hiện tượng độc lập, không có mối liên hệ trực tiếp. Việc xảy ra gần nhau về thời gian không có nghĩa động đất gây ra hoạt động của núi lửa hoặc ngược lại.

Colombia từng trải qua nhiều trận động đất gây hậu quả nghiêm trọng. Năm 1999, một trận động đất độ lớn 6,2 gần thành phố Armenia đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.

Tổng thống Abelardo De La Espriella đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia để huy động nguồn lực ứng phó. Quân đội Colombia triển khai 5 đội cứu hộ cùng thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ tới các khu vực chịu ảnh hưởng để tìm kiếm người mắc kẹt.