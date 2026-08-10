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Thế giới

Ukraine tấn công bằng UAV nhằm vào Tatarstan, ít nhất 13 người thiệt mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, Kiev Independence, The Moscow Times)

(GLO)- Ngày 10-8, cơ quan chức năng Nga cho biết, ít nhất 13 người thiệt mạng và 39 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV, nhằm vào thành phố công nghiệp Nizhnekamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan, miền Trung nước Nga.

Đây được ghi nhận là một trong những cuộc tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn nhất của Ukraine trên lãnh thổ Nga, kể từ khi xung đột bùng phát hơn 4 năm trước.

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Ảnh minh hoạ: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine/Facebook

Nizhnekamsk nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km, có khoảng 240.000 dân và là một trung tâm quan trọng của ngành lọc hóa dầu Nga.

Thành phố có hai nhà máy lọc dầu cùng một cơ sở hóa dầu. Tatarstan là khu vực giàu tài nguyên năng lượng và tập trung nhiều cơ sở lọc dầu lớn, vốn trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Thị trưởng Nizhnekamsk Radmir Belyayev cho biết, các UAV đã nhắm vào cả cơ sở dân sự và công nghiệp.

Các hình ảnh chưa được kiểm chứng đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một cột khói đen lớn bốc lên gần một cơ sở dầu khí ở khu vực Nizhnekamsk. Người dân địa phương cũng ghi lại hình ảnh UAV xuất hiện trên bầu trời thành phố trong thời gian diễn ra cuộc tấn công.

Nizhnekamsk từng bị UAV Ukraine tấn công hồi tháng 6, khi đó nhà máy lọc dầu Taneco của Tatneft trở thành mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng phòng không đã đánh chặn 456 UAV Ukraine trong khoảng thời gian từ đêm 9-8 đến sáng 10-8 trên lãnh thổ Nga và Bán đảo Crimea.

Trong khi đó, Ukraine thông báo, Nga đã phóng 126 UAV trong đợt tấn công qua đêm. Ngày 10-8, một đợt pháo kích của Nga đã nhắm trúng khu dân cư tại làng Bugaivka, huyện Chuguiv thuộc tỉnh Kharkiv, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến 5 người thiệt mạng.

Trong thời gian gần đây, Ukraine tăng cường sử dụng UAV tầm xa nhằm vào các cơ sở dầu khí trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, chiến dịch này nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow để thúc đẩy tiến trình đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.

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