Ít nhất 17 người thiệt mạng trong đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev

(GLO)- Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận rạng sáng 5-8 (giờ địa phương).

Lãnh đạo Ukraine cho biết, còi báo động vang lên hơn một giờ trên khắp thủ đô, sau khi không quân nước này cảnh báo tên lửa đạn đạo đang bay tới. Nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra sau nửa đêm, trong khi các đám cháy bùng phát tại nhiều khu vực.

Lực lượng cứu hộ Ukraine cho biết, tại vùng Kiev có 14 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Trong khi đó, tại thủ đô Kiev, một người thiệt mạng và 24 người bị thương, trong đó có một tài xế xe cứu thương. Sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông tin có 17 nạn nhân thiệt mạng và 44 người bị thương.

Tên lửa và drone của Nga đã đánh trúng các khu dân cư, nhà kho, hạ tầng và một ga đường sắt, gây cháy tại nhiều khu vực, trong đó các mục tiêu bị phá hủy chủ yếu là kho hàng của các doanh nghiệp dân sự, kho vật liệu xây dựng cùng nhiều cơ sở hậu cần phục vụ dân sự.

Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 115 UAV cùng 28 tên lửa, gồm 24 tên lửa đạn đạo và 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon. Hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ gần 90% số UAV nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa nào.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc không kích nhằm vào bảy trung tâm hậu cần tại Kiev và khu vực lân cận. Theo phía Nga, các địa điểm này được sử dụng để lưu trữ hoặc phân phối hàng hóa lưỡng dụng và linh kiện máy bay không người lái.

Những tuần gần đây, Nga liên tục gia tăng các cuộc tập kích bằng tên lửa và drone nhằm vào Kiev, với tần suất khoảng 3-4 ngày một lần. Theo AFP, cả Nga và Ukraine đều tăng cường các cuộc tấn công tầm xa trong thời gian gần đây, trong khi Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại khi số thương vong dân sự tại Ukraine đã lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2022.