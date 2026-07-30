Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Ukraine ngày 30-7 đã sử dụng UAV để tấn công một kho ngũ cốc xuất khẩu lớn tại cảng Taman của Nga, ở eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov. Trong khi loạt tấn công của Nga cũng gây thiệt hại lớn về người cho phía Ukraine.

UAV của Ukraine tấn công vào một tàu hàng trên Biển Đen. Ảnh minh họa: Reuters

Vụ tấn công bằng UAV của Ukraine rạng sáng 30-7 đã gây ra “thiệt hại đáng kể” cho kho ngũ cốc của Nga. Nhà ga này thuộc sở hữu của Demetra, một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất của Nga, và có công suất 5 triệu tấn.

Trong khi đó, Nga đã có đợt không kích lớn nhằm vào Ukraine khi huy động hơn 70 tên lửa và khoảng 280 máy bay không người lái, gây nhiều thiệt hại.

Theo lực lượng không quân Ukraine, thủ đô Kiev và khu vực phía tây Lviv trên biên giới Ukraine với Ba Lan là mục tiêu chính của cuộc tấn công ngày 30-7.

Theo Tổng thống Ukraine, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 55 tên lửa và 265 máy bay không người lái của Nga nhưng chỉ ngăn chặn được 1 trong 9 tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng không Patri do Mỹ sản xuất là vũ khí duy nhất trong kho đạn dược của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.

Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran

CENTCOM cho biết đã tiến hành đợt tập kích dữ dội vào Iran và các binh sĩ của họ đang sẵn sàng chiến đấu cao độ cho những diễn biến tiếp theo.

Mỹ không kích các mục tiêu ở Iran ngày 30-7. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM cho hay cuộc tấn công kéo dài hai giờ và lực lượng Mỹ đã "đánh trúng" hàng chục mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển, cùng nhiều năng lực tác chiến trên biển.

Cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết: "Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Trung Đông và duy trì cảnh giác, tập trung, thiện chiến và sẵn sàng chiến đấu cao độ". Đây là lần hiếm hoi CENTCOM tiết lộ tổng quân số đang tập trung gần Iran, sẵn sàng cho các hoạt động quân sự tiếp theo.

Tấn công trạm kiểm soát an ninh tại Pakistan khiến hàng chục người thương vong

Ngày 29-7, một vụ tấn công đã xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở miền Bắc Pakistan, khiến 7 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 22 cảnh sát bị thương. 8 đối tượng, nghi là "khủng bố", bị tiêu diệt.

Một người đàn ông bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AP

Theo lực lượng cảnh sát, vụ tấn công xảy ra tại quận Hangu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới phía Bắc của Pakistan. Lực lượng an ninh đã triển khai một chiến dịch truy lùng các đối tượng khủng bố trong khu vực.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức

Ước tính 9.800 người tại Đức đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng kể từ đầu năm đến nay, Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế công cộng của Đức, cho biết trong báo cáo hàng tuần công bố hôm 30-7.

Người dân giải nhiệt ở Đức trong đợt nắng nóng hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Con số này được công bố trong bối cảnh nhiệt độ trên 40°C được dự báo sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực tại quốc gia châu Âu.

Theo RKI, phần lớn số ca tử vong liên quan đến nắng nóng xảy ra ở nhóm người từ 75 tuổi trở lên. Cơ quan này cho biết tỷ lệ tử vong tăng đáng kể trong những tuần có nhiệt độ trung bình vượt 20°C.