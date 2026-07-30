Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC (TTXVN, AFP, REUTERS)

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Ukraine ngày 30-7 đã sử dụng UAV để tấn công một kho ngũ cốc xuất khẩu lớn tại cảng Taman của Nga, ở eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov. Trong khi loạt tấn công của Nga cũng gây thiệt hại lớn về người cho phía Ukraine.

1000024447.jpg
UAV của Ukraine tấn công vào một tàu hàng trên Biển Đen. Ảnh minh họa: Reuters

Vụ tấn công bằng UAV của Ukraine rạng sáng 30-7 đã gây ra “thiệt hại đáng kể” cho kho ngũ cốc của Nga. Nhà ga này thuộc sở hữu của Demetra, một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất của Nga, và có công suất 5 triệu tấn.

Trong khi đó, Nga đã có đợt không kích lớn nhằm vào Ukraine khi huy động hơn 70 tên lửa và khoảng 280 máy bay không người lái, gây nhiều thiệt hại.

Theo lực lượng không quân Ukraine, thủ đô Kiev và khu vực phía tây Lviv trên biên giới Ukraine với Ba Lan là mục tiêu chính của cuộc tấn công ngày 30-7.

Theo Tổng thống Ukraine, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 55 tên lửa và 265 máy bay không người lái của Nga nhưng chỉ ngăn chặn được 1 trong 9 tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng không Patri do Mỹ sản xuất là vũ khí duy nhất trong kho đạn dược của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.

Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran

CENTCOM cho biết đã tiến hành đợt tập kích dữ dội vào Iran và các binh sĩ của họ đang sẵn sàng chiến đấu cao độ cho những diễn biến tiếp theo.

1000024452.jpg
Mỹ không kích các mục tiêu ở Iran ngày 30-7. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM cho hay cuộc tấn công kéo dài hai giờ và lực lượng Mỹ đã "đánh trúng" hàng chục mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển, cùng nhiều năng lực tác chiến trên biển.

Cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết: "Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Trung Đông và duy trì cảnh giác, tập trung, thiện chiến và sẵn sàng chiến đấu cao độ". Đây là lần hiếm hoi CENTCOM tiết lộ tổng quân số đang tập trung gần Iran, sẵn sàng cho các hoạt động quân sự tiếp theo.

Tấn công trạm kiểm soát an ninh tại Pakistan khiến hàng chục người thương vong

Ngày 29-7, một vụ tấn công đã xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở miền Bắc Pakistan, khiến 7 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 22 cảnh sát bị thương. 8 đối tượng, nghi là "khủng bố", bị tiêu diệt.

1000024457.jpg
Một người đàn ông bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AP

Theo lực lượng cảnh sát, vụ tấn công xảy ra tại quận Hangu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới phía Bắc của Pakistan. Lực lượng an ninh đã triển khai một chiến dịch truy lùng các đối tượng khủng bố trong khu vực.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức

Ước tính 9.800 người tại Đức đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng kể từ đầu năm đến nay, Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế công cộng của Đức, cho biết trong báo cáo hàng tuần công bố hôm 30-7.

1000024449.jpg
Người dân giải nhiệt ở Đức trong đợt nắng nóng hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Con số này được công bố trong bối cảnh nhiệt độ trên 40°C được dự báo sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực tại quốc gia châu Âu.

Theo RKI, phần lớn số ca tử vong liên quan đến nắng nóng xảy ra ở nhóm người từ 75 tuổi trở lên. Cơ quan này cho biết tỷ lệ tử vong tăng đáng kể trong những tuần có nhiệt độ trung bình vượt 20°C.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran.

Mỹ và Iran phát tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh hai bên đã tạm ngừng giao tranh ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, phía Tehran khẳng định hiện không đàm phán trực tiếp với Washington, dù vẫn duy trì các kênh trao đổi.

Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Tin thế giới sáng 28-7: Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích; Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine; Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-7.

Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Tin thế giới tối 27-7: Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Thế giới

(GLO)- Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Zelensky lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ chối làm Phó Thủ tướng; Cháy lớn tại khu công nghiệp Israel; Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm án tù khổ sai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-7. 

Tàu IRIS Dena của Iran trong một chuyến hải trình.

Biển Caspi thành điểm nóng chiến lược, kết nối xung đột Ukraine và căng thẳng Iran

Thế giới

(GLO)- Biển Caspi đang thu hút sự chú ý của quốc tế khi ngày càng trở thành không gian chiến lược gắn kết cuộc xung đột Nga-Ukraine với căng thẳng giữa Iran và Mỹ-Israel, sau hàng loạt diễn biến quân sự mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng phạm vi đối đầu tại khu vực Á - Âu.

Nhà máy lọc dầu ở Tyumen của Nga bốc cháy sau đòn tập kích UAV

Tin thế giới tối 25-7: Nhà máy lọc dầu ở Tyumen của Nga bốc cháy sau đòn tập kích UAV

Thế giới

(GLO)- Nhà máy lọc dầu ở Tyumen của Nga bốc cháy sau đòn tập kích; Ukraine bắt nghi phạm kích hoạt hơn 1.000 thiết bị Starlink cho lực lượng Nga; Mỹ tấn công tàu ở Vịnh Oman; Bộ trưởng giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối thi cử... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-7. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tin thế giới sáng 24-7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có; Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-7. 

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Thế giới

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

Thế giới

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

null