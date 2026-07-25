Tin thế giới tối 25-7: Nhà máy lọc dầu ở Tyumen của Nga bốc cháy sau đòn tập kích UAV

(GLO)- Nhà máy lọc dầu ở Tyumen của Nga bốc cháy sau đòn tập kích; Ukraine bắt nghi phạm kích hoạt hơn 1.000 thiết bị Starlink cho lực lượng Nga; Mỹ tấn công tàu ở Vịnh Oman; Bộ trưởng giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối thi cử... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-7.

Nhà máy lọc dầu ở Tyumen của Nga bốc cháy sau đòn tập kích UAV

Một nhà máy lọc dầu tại thành phố Tyumen của Nga đã bốc cháy trong ngày 25-7 sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), đánh dấu một trong những vụ tập kích nhằm vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Hiện trường vụ tấn công nhằm vào Nhà máy lọc dầu Tyumen ở Nga, ngày 25-7. Ảnh: Exilenova+/Telegram

Kênh Telegram Astra dẫn lời Thống đốc vùng Tyumen Alexander Moor đưa tin một chiếc UAV đã rơi xuống khuôn viên Nhà máy lọc dầu Tyumen, gây ra hỏa hoạn. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường.

Nhà máy lọc dầu Tyumen là một chi nhánh của công ty Ri-invest có trụ sở tại Moskva, đồng thời là nhà máy lọc dầu quy mô lớn duy nhất tại vùng Liên bang Ural và thuộc nhóm những cơ sở lọc dầu độc lập lớn nhất ở Nga. Nhà máy nằm trong khu công nghiệp Tyumen, gần khu dân cư Antipino, với công suất chế biến khoảng 8 triệu tấn dầu mỗi năm và tỷ lệ chế biến sâu đạt 98%.

Vụ tấn công nhằm vào Nhà máy lọc dầu Tyumen xảy ra trong bối cảnh một loạt cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng hậu cần của Nga diễn ra từ tối 24-7 đến sáng 25-7.

Ukraine bắt nghi phạm kích hoạt hơn 1.000 thiết bị Starlink cho lực lượng Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt giữ một người dân tại thành phố Dnipro, với cáo buộc tham gia xác minh và kích hoạt trái phép hơn 1.000 thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink cho lực lượng Nga.

Người bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt giữ với cáo buộc kích hoạt hơn 1.000 hệ thống Starlink cho Nga. Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine/Telegram

Theo tờ Kyiv Post, SBU cho biết lực lượng phản gián quân sự đã phát hiện một đường dây quy mô lớn do một người gốc vùng Luhansk tổ chức. Phía Ukraine cáo buộc người này được tình báo Nga tuyển mộ thông qua ứng dụng Telegram. Ban đầu, nghi phạm đăng ký một thiết bị đầu cuối Starlink bằng tên của mình, sử dụng thông tin do một người liên lạc phía Nga cung cấp.

Sau đó, theo chỉ dẫn, nghi phạm mở rộng hoạt động bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của những người khác để đăng ký và kích hoạt hàng loạt thiết bị vệ tinh tại nhiều điểm giao dịch bưu chính.

Vụ bắt giữ tại Dnipro diễn ra sau một loạt chiến dịch tương tự nhằm vào các đường dây bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Nga tiếp cận các thiết bị liên lạc vệ tinh.

Mỹ tấn công tàu ở Vịnh Oman

Quân đội Mỹ tuyên bố các đơn vị tham gia lệnh phong tỏa hải quân gần Vịnh Oman đã phải khai hỏa vào một tàu hàng vì phớt lờ nhiều mệnh lệnh cũng như cảnh báo.

Kênh tin tức ABC News của Australia hôm 24-7 dẫn lời Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết con tàu bị các lực lượng Washington vô hiệu hóa ở Vịnh Oman có tên M/T Lavine và tàu đã cố vượt lệnh phong tỏa hải quân đến 4 lần.

Các binh sĩ Mỹ ngồi trên trực thăng theo dõi tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ông Hawkins cho hay: “Thủy thủ đoàn của tàu M/T Lavine đã nhận được lời cảnh báo và không tuân theo mệnh lệnh. Quân Mỹ đã phải khai hỏa vào phòng động cơ của tàu. Đây là tàu thương mại thứ 2 bị chúng tôi vô hiệu hóa từ khi tái áp đặt phong tỏa hải quân”.

Hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng của thủy thủ đoàn tàu M/T Lavine.

Bộ trưởng giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối thi cử

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan ngày 25-7 đã đệ đơn xin từ chức giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối tiêu cực trong thi cử bùng phát.

Ông Pradhan khẳng định bản thân không muốn hàng chục nghìn sinh viên yêu cầu ông từ chức có thể bị lợi dụng bởi “các thế lực thù địch” cũng như không muốn thấy các sinh viên “vướng vào vòng lao lý thay vì tập trung học tập và xây dựng sự nghiệp”.

Người tuần hành ở Tamil Nadu, Ấn Độ hôm 25-7 phản đối bê bối thi cử. Ảnh: ANI

Trong một thông cáo ngắn gọn sau đó, đảng Con gián của Ấn Độ nhận xét động thái ông Pradhan từ chức là minh chứng cho nền dân chủ “đã chiến thắng”.

Các cuộc biểu tình nổ ra tại Ấn Độ thời gian qua có liên quan đến bê bối rò rỉ đề thi khiến khoảng 2,2 triệu thí sinh bị hủy kết quả. Sau khi phát hiện đề thi bị rò rỉ, nhà chức trách New Delhi quyết định hủy toàn bộ kết quả của kỳ thi trước và tổ chức thi lại trên phạm vi cả nước. Điều này khiến hàng triệu học sinh phải tiếp tục ôn tập và tham gia thi lần 2, làm dấy lên làn sóng bức xúc trong dư luận.

Trung Quốc sơ tán trên 20.000 người, sẵn sàng ứng phó bão Noul

Dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển từ Hong Kong đến Quảng Đông từ tối 25-7 đến sáng 26-7, bão Noul với sức gió cực đại 130 km/h đang khiến các tỉnh miền Nam Trung Quốc phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp ở mức cao.

Bão Noul tiếp cận Trung Quốc. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), cơ quan này tiếp tục duy trì cảnh báo bão màu cam - cấp độ nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống 4 cấp. Trước nguy cơ thiên tai phức tạp, công tác phòng chống đang được triển khai cấp tập.

Tỉnh Quảng Đông đã di dời khẩn cấp hơn 20.000 dân khỏi các khu vực rủi ro cao. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển được lệnh lập tức trở về cảng trú ẩn. Trong khi đó, ngành đường sắt tỉnh Quảng Đông thông báo tạm dừng nhiều chuyến tàu từ sáng 25-7 và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động đường sắt trong ngày 26-7. Tại thành phố Triều Châu, toàn bộ trường học đã tạm dừng các hoạt động tập trung.

Tại Đặc khu Hành chính Hong Kong, cơ quan khí tượng dự báo bão Noul có thể đổ bộ vào sáng 26-7, gây mưa rất to và gió giật mạnh trên diện rộng.