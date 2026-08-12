Tin thế giới sáng 12-8: Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu dân cư tại Ukraine

(GLO)- Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu dân cư tại Ukraine; Mỹ tuyên bố phóng tên lửa vô hiệu hóa tàu hàng hướng đến Iran; Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông; Động đất tại Colombia: 240 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-8.

Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu dân cư tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát 2 khu dân cư tại Kharkov và Zaporizhzhia, đồng thời gây tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu dân cư tại Kharkov và Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc Phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát 2 khu dân cư tại các tỉnh Kharkov và Zaporizhzhia trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Bắc đã kiểm soát khu định cư Shcherbakovka ở tỉnh Kharkov thông qua các hoạt động tác chiến tích cực. Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và kiểm soát khu định cư Novoye Pole ở tỉnh Zaporizhzhia thông qua các hoạt động quyết đoán”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.320 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên toàn tuyến trong 24 giờ qua.

Mỹ tuyên bố phóng tên lửa vô hiệu hóa tàu hàng hướng đến Iran

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết hôm 11-8 họ đã vô hiệu hóa hệ thống lái của tàu hàng Vela Nova treo cờ Panama, khi phương tiện này tìm cách đi qua vịnh Oman và "vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, bằng cách di chuyển về hướng một cảng của Iran".

"Một trực thăng MH-60 thuộc hải quân Mỹ đã phóng hai tên lửa Hellfire vào khoang máy của chiếc Vela Nova, sau khi thủy thủ đoàn dân sự trên tàu nhiều lần phớt lờ cảnh báo từ lực lượng Mỹ. Tàu hiện không còn di chuyển đến Iran", thông báo có đoạn.

Trực thăng Mỹ trong ảnh đăng ngày 11-8. Ảnh: CENTCOM

Các nguồn tin hàng hải nói với hãng thông tấn Reuters rằng tàu bị tập kích trúng ở ngoài khơi Pakistan, khi đang di chuyển vào vịnh Oman.

Đây là lần thứ ba Mỹ buộc một tàu phải dừng lại kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển ở Iran vào ngày 14-7.

CENTCOM cho biết tính đến hôm 11-8, lực lượng Mỹ đã khiến 55 tàu phải chuyển hướng trong lúc cố gắng vượt qua vòng phong tỏa, cũng như đổ bộ lên hai tàu khác.

Trong đợt phong tỏa trước đó từ ngày 13-4 đến 18-6, quân đội Mỹ vô hiệu hóa 9 tàu và chuyển hướng hơn 140 tàu, theo CENTCOM.

Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12-8, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 28-10-2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên.

JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác.

Trong thông báo, JCS nêu rõ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang duy trì tư thế sẵn sàng toàn diện, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Các vụ phóng diễn ra trong thời điểm Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn vào tuần tới. Cuộc tập trận dự kiến tiếp tục là một trong những hoạt động huấn luyện quân sự quan trọng của liên minh Hàn Quốc-Mỹ.

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị giam hơn 4 năm

Tổng thống Nga Putin đã đồng ý ân xá cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Trump.

Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-8 đã xác nhận việc chính phủ Nga đồng ý trả tự do cho công dân Mỹ Robert Gilman vì lý do nhân đạo.

Robert Gilman (ngoài cùng bên trái) và người thân trên chuyến bay trở về Mỹ. Ảnh: X/@SecRubio

"Sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã đồng ý trả tự do cho Gilman vì lý do nhân đạo. Chúng tôi hoan nghênh quyết định này và việc Nga không yêu cầu bất kỳ ai để đổi lại. Đây không phải một cuộc trao đổi tù nhân", ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đã đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh cho thấy ông Gilman và mẹ của mình đang trên máy bay rời Nga.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng ca ngợi nỗ lực của chính quyền trong việc trả tự do cho Gilman cũng như những công dân Mỹ khác mà Washington cho là bị giam giữ bất công ở nước ngoài. Trước đó, Nhà Trắng đã đàm phán để đưa giáo viên Mỹ Marc Fogel ra khỏi một nhà tù ở Nga vào tháng 2-2025.

Động đất tại Colombia: 240 người thiệt mạng, trên 3.800 người mất tích

Chiều 11-8 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ Colombia vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát, trong bối cảnh con số thiệt mạng do trận động đất độ lớn 7,4 xảy ra tại miền Tây nước này một ngày trước đó đã lên tới 240 người. Thảm họa này cũng khiến trên 3.800 người mất tích tính đến thời điểm hiện tại.

Cảnh tượng đổ nát sau trận động đất 7,4 độ richter ở miền Tây Colombia. Ảnh: CNN

Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia ước tích, trận động đất đã khiến hơn 1.495 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn 350 đô thị thuộc 12 tỉnh, làm nứt vỡ hoặc hư hại gần 5.000 ngôi nhà. Thành phố Pereira với hơn nửa triệu dân bị mất điện hoàn toàn. Tại thành phố Cali, nhiều khu chung cư đổ sập và một bệnh viện bị sập một phần, buộc hàng trăm bệnh nhân phải sơ tán ra đường phố. Giới chức địa phương cảnh báo quy mô thiệt hại có thể còn tăng cao do mạng lưới liên lạc tại nhiều vùng nông thôn đang tê liệt.

Tổng thống Colombia đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 11-8, chính phủ Mỹ thông báo sẽ cử một Đội Phản ứng Hỗ trợ Thảm họa (DART) tới Colombia nhằm hỗ trợ giới chức sở tại khắc phục hậu quả của trận động đất.