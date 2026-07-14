Công ty Bảo hiểm BSH Trung Trung Bộ thông báo mất giấy chứng nhận bảo hiểm

Trong quá trình đi khai thác, do sơ suất, cán bộ kinh doanh của BSH Trung Trung Bộ đã làm thất lạc các liên ấn chỉ ô tô, xe máy, BATG 2025 cụ thể như sau:
|TT
|Loại ấn chỉ
|Từ số
|Đến số
|Số lượng
|1
|AC xe máy 2025
|409542
|409545
|4
|2
|AC xe máy 2025
|421040
|421040
|1
|3
|AC xe máy 2025
|421588
|421588
|1
|4
|AC xe máy 2025
|421604
|421604
|1
|5
|AC xe máy 2025
|422725
|422725
|1
|6
|AC xe máy 2025
|899412
|899413
|2
|7
|AC xe máy 2025
|899421
|899421
|1
|8
|AC xe máy 2025
|899423
|899424
|2
|9
|AC xe máy 2025
|899426
|899428
|3
|10
|AC xe máy 2025
|899431
|899431
|1
|11
|AC ô tô DK (TNDS+NN) 2025
|75541
|75541
|1
|12
|AC ô tô DK (TNDS+NN) 2025
|75866
|75866
|1
|13
|AC xe máy 2025
|409581
|409585
|5
|14
|AC xe máy 2025
|409671
|409675
|5
|15
|AC xe máy 2025
|421242
|421245
|4
|16
|AC ô tô tự nguyện 2025
|60062
|60062
|1
|17
|AC xe máy 2025
|422601
|422601
|1
|18
|AC xe máy 2025
|899152
|899155
|4
|19
|AC xe máy 2025
|409916
|409925
|10
|20
|AC xe máy 2025
|409931
|409935
|5
|21
|AC xe máy 2025
|416271
|416280
|10
|22
|AC xe máy 2025
|416301
|416310
|10
|23
|AC xe máy 2025
|891601
|891605
|5
|24
|AC bảo an toàn gia 2025
|687
|690
|4
|25
|AC bảo an toàn gia 2025
|7961
|7970
|10
|26
|AC xe máy 2025
|418317
|418320
|4
|27
|AC xe máy 2025
|418537
|418537
|1
|28
|AC xe máy 2025
|419113
|419115
|3
|29
|AC xe máy 2025
|421746
|421746
|1
|30
|AC xe máy 2025
|421753
|421753
|1
|31
|AC xe máy 2025
|892705
|892705
|1
|32
|AC xe máy 2025
|892896
|892896
|1
|33
|AC xe máy 2025
|892992
|892992
|1
|34
|AC xe máy 2025
|893736
|893736
|1
|35
|AC xe máy 2025
|894099
|894099
|1
|36
|AC xe máy 2025
|894169
|894169
|1
|37
|AC xe máy 2025
|892905
|892905
|1
|38
|AC xe máy 2025
|894932
|894932
|1
|39
|AC xe máy 2025
|895614
|895615
|2
|40
|AC bảo an toàn gia 2025
|1033
|1050
|18
|41
|AC bảo an toàn gia 2025
|1069
|1069
|1
|42
|AC bảo an toàn gia 2025
|1072
|1090
|19
|43
|AC bảo an toàn gia 2025
|1336
|1336
|1
|44
|AC bảo an toàn gia 2025
|1950
|1950
|1
|45
|AC bảo an toàn gia 2025
|2589
|2589
|1
|46
|AC bảo an toàn gia 2025
|3065
|3065
|1
|47
|AC bảo an toàn gia 2025
|3078
|3078
|1
|48
|AC bảo an toàn gia 2025
|3185
|3185
|1
|49
|AC bảo an toàn gia 2025
|3701
|3701
|1
|50
|AC bảo an toàn gia 2025
|4271
|4272
|2
|51
|AC bảo an toàn gia 2025
|4274
|4276
|3
|52
|AC bảo an toàn gia 2025
|4280
|4280
|1
|53
|AC bảo an toàn gia 2025
|4757
|4760
|4
|54
|AC bảo an toàn gia 2025
|5744
|5744
|1
|55
|AC bảo an toàn gia 2025
|6237
|6240
|4
|56
|AC bảo an toàn gia 2025
|6791
|6791
|1
|57
|AC bảo an toàn gia 2025
|6794
|6794
|1
|58
|AC bảo an toàn gia 2025
|6889
|6889
|1
|59
|AC bảo an toàn gia 2025
|7551
|7560
|10
|60
|AC bảo an toàn gia 2025
|11272
|11290
|19
|61
|AC xe máy 2025
|898077
|898080
|4
|62
|AC xe máy 2025
|898306
|898310
|5
|63
|AC ô tô tự nguyện 2025
|42080
|42080
|1
|64
|AC bảo an toàn gia 2025
|9261
|9262
|2
|65
|AC bảo an toàn gia 2025
|9264
|9270
|7
|66
|AC bảo an toàn gia 2025
|9351
|9360
|10
|67
|AC bảo an toàn gia 2025
|9369
|9370
|2
|68
|AC bảo an toàn gia 2025
|9411
|9411
|1
|69
|AC bảo an toàn gia 2025
|9423
|9430
|8
|70
|AC bảo an toàn gia 2025
|9644
|9644
|1
|TỔNG CỘNG
|246
Công ty Bảo hiểm BSH Trung Trung Bộ xin thông báo để Tổng công ty, các đơn vị thành viên, tổ chức, cá nhân được biết cùng phối hợp truy tìm ngăn chặn lợi dụng. Toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm có trong thông báo này không có giá trị lưu hành.
Đơn vị cam kết khai báo trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.