Công ty Bảo hiểm BSH Trung Trung Bộ thông báo mất giấy chứng nhận bảo hiểm

Trong quá trình đi khai thác, do sơ suất, cán bộ kinh doanh của BSH Trung Trung Bộ đã làm thất lạc các liên ấn chỉ ô tô, xe máy, BATG 2025 cụ thể như sau:

TT

Loại ấn chỉ

Từ số

Đến số

Số lượng

1

AC xe máy 2025

409542

409545

4

2

AC xe máy 2025

421040

421040

1

3

AC xe máy 2025

421588

421588

1

4

AC xe máy 2025

421604

421604

1

5

AC xe máy 2025

422725

422725

1

6

AC xe máy 2025

899412

899413

2

7

AC xe máy 2025

899421

899421

1

8

AC xe máy 2025

899423

899424

2

9

AC xe máy 2025

899426

899428

3

10

AC xe máy 2025

899431

899431

1

11

AC ô tô DK (TNDS+NN) 2025

75541

75541

1

12

AC ô tô DK (TNDS+NN) 2025

75866

75866

1

13

AC xe máy 2025

409581

409585

5

14

AC xe máy 2025

409671

409675

5

15

AC xe máy 2025

421242

421245

4

16

AC ô tô tự nguyện 2025

60062

60062

1

17

AC xe máy 2025

422601

422601

1

18

AC xe máy 2025

899152

899155

4

19

AC xe máy 2025

409916

409925

10

20

AC xe máy 2025

409931

409935

5

21

AC xe máy 2025

416271

416280

10

22

AC xe máy 2025

416301

416310

10

23

AC xe máy 2025

891601

891605

5

24

AC bảo an toàn gia 2025

687

690

4

25

AC bảo an toàn gia 2025

7961

7970

10

26

AC xe máy 2025

418317

418320

4

27

AC xe máy 2025

418537

418537

1

28

AC xe máy 2025

419113

419115

3

29

AC xe máy 2025

421746

421746

1

30

AC xe máy 2025

421753

421753

1

31

AC xe máy 2025

892705

892705

1

32

AC xe máy 2025

892896

892896

1

33

AC xe máy 2025

892992

892992

1

34

AC xe máy 2025

893736

893736

1

35

AC xe máy 2025

894099

894099

1

36

AC xe máy 2025

894169

894169

1

37

AC xe máy 2025

892905

892905

1

38

AC xe máy 2025

894932

894932

1

39

AC xe máy 2025

895614

895615

2

40

AC bảo an toàn gia 2025

1033

1050

18

41

AC bảo an toàn gia 2025

1069

1069

1

42

AC bảo an toàn gia 2025

1072

1090

19

43

AC bảo an toàn gia 2025

1336

1336

1

44

AC bảo an toàn gia 2025

1950

1950

1

45

AC bảo an toàn gia 2025

2589

2589

1

46

AC bảo an toàn gia 2025

3065

3065

1

47

AC bảo an toàn gia 2025

3078

3078

1

48

AC bảo an toàn gia 2025

3185

3185

1

49

AC bảo an toàn gia 2025

3701

3701

1

50

AC bảo an toàn gia 2025

4271

4272

2

51

AC bảo an toàn gia 2025

4274

4276

3

52

AC bảo an toàn gia 2025

4280

4280

1

53

AC bảo an toàn gia 2025

4757

4760

4

54

AC bảo an toàn gia 2025

5744

5744

1

55

AC bảo an toàn gia 2025

6237

6240

4

56

AC bảo an toàn gia 2025

6791

6791

1

57

AC bảo an toàn gia 2025

6794

6794

1

58

AC bảo an toàn gia 2025

6889

6889

1

59

AC bảo an toàn gia 2025

7551

7560

10

60

AC bảo an toàn gia 2025

11272

11290

19

61

AC xe máy 2025

898077

898080

4

62

AC xe máy 2025

898306

898310

5

63

AC ô tô tự nguyện 2025

42080

42080

1

64

AC bảo an toàn gia 2025

9261

9262

2

65

AC bảo an toàn gia 2025

9264

9270

7

66

AC bảo an toàn gia 2025

9351

9360

10

67

AC bảo an toàn gia 2025

9369

9370

2

68

AC bảo an toàn gia 2025

9411

9411

1

69

AC bảo an toàn gia 2025

9423

9430

8

70

AC bảo an toàn gia 2025

9644

9644

1

TỔNG CỘNG

246



Công ty Bảo hiểm BSH Trung Trung Bộ xin thông báo để Tổng công ty, các đơn vị thành viên, tổ chức, cá nhân được biết cùng phối hợp truy tìm ngăn chặn lợi dụng. Toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm có trong thông báo này không có giá trị lưu hành.

Đơn vị cam kết khai báo trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.