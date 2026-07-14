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Công ty Bảo hiểm BSH Trung Trung Bộ thông báo mất giấy chứng nhận bảo hiểm

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(GLO)- Công ty Bảo hiểm BSH Trung Trung Bộ thông báo mất giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trong quá trình đi khai thác, do sơ suất, cán bộ kinh doanh của BSH Trung Trung Bộ đã làm thất lạc các liên ấn chỉ ô tô, xe máy, BATG 2025 cụ thể như sau:

TT
Loại ấn chỉ
Từ số
Đến số
Số lượng
1
AC xe máy 2025
409542
409545
4
2
AC xe máy 2025
421040
421040
1
3
AC xe máy 2025
421588
421588
1
4
AC xe máy 2025
421604
421604
1
5
AC xe máy 2025
422725
422725
1
6
AC xe máy 2025
899412
899413
2
7
AC xe máy 2025
899421
899421
1
8
AC xe máy 2025
899423
899424
2
9
AC xe máy 2025
899426
899428
3
10
AC xe máy 2025
899431
899431
1
11
AC ô tô DK (TNDS+NN) 2025
75541
75541
1
12
AC ô tô DK (TNDS+NN) 2025
75866
75866
1
13
AC xe máy 2025
409581
409585
5
14
AC xe máy 2025
409671
409675
5
15
AC xe máy 2025
421242
421245
4
16
AC ô tô tự nguyện 2025
60062
60062
1
17
AC xe máy 2025
422601
422601
1
18
AC xe máy 2025
899152
899155
4
19
AC xe máy 2025
409916
409925
10
20
AC xe máy 2025
409931
409935
5
21
AC xe máy 2025
416271
416280
10
22
AC xe máy 2025
416301
416310
10
23
AC xe máy 2025
891601
891605
5
24
AC bảo an toàn gia 2025
687
690
4
25
AC bảo an toàn gia 2025
7961
7970
10
26
AC xe máy 2025
418317
418320
4
27
AC xe máy 2025
418537
418537
1
28
AC xe máy 2025
419113
419115
3
29
AC xe máy 2025
421746
421746
1
30
AC xe máy 2025
421753
421753
1
31
AC xe máy 2025
892705
892705
1
32
AC xe máy 2025
892896
892896
1
33
AC xe máy 2025
892992
892992
1
34
AC xe máy 2025
893736
893736
1
35
AC xe máy 2025
894099
894099
1
36
AC xe máy 2025
894169
894169
1
37
AC xe máy 2025
892905
892905
1
38
AC xe máy 2025
894932
894932
1
39
AC xe máy 2025
895614
895615
2
40
AC bảo an toàn gia 2025
1033
1050
18
41
AC bảo an toàn gia 2025
1069
1069
1
42
AC bảo an toàn gia 2025
1072
1090
19
43
AC bảo an toàn gia 2025
1336
1336
1
44
AC bảo an toàn gia 2025
1950
1950
1
45
AC bảo an toàn gia 2025
2589
2589
1
46
AC bảo an toàn gia 2025
3065
3065
1
47
AC bảo an toàn gia 2025
3078
3078
1
48
AC bảo an toàn gia 2025
3185
3185
1
49
AC bảo an toàn gia 2025
3701
3701
1
50
AC bảo an toàn gia 2025
4271
4272
2
51
AC bảo an toàn gia 2025
4274
4276
3
52
AC bảo an toàn gia 2025
4280
4280
1
53
AC bảo an toàn gia 2025
4757
4760
4
54
AC bảo an toàn gia 2025
5744
5744
1
55
AC bảo an toàn gia 2025
6237
6240
4
56
AC bảo an toàn gia 2025
6791
6791
1
57
AC bảo an toàn gia 2025
6794
6794
1
58
AC bảo an toàn gia 2025
6889
6889
1
59
AC bảo an toàn gia 2025
7551
7560
10
60
AC bảo an toàn gia 2025
11272
11290
19
61
AC xe máy 2025
898077
898080
4
62
AC xe máy 2025
898306
898310
5
63
AC ô tô tự nguyện 2025
42080
42080
1
64
AC bảo an toàn gia 2025
9261
9262
2
65
AC bảo an toàn gia 2025
9264
9270
7
66
AC bảo an toàn gia 2025
9351
9360
10
67
AC bảo an toàn gia 2025
9369
9370
2
68
AC bảo an toàn gia 2025
9411
9411
1
69
AC bảo an toàn gia 2025
9423
9430
8
70
AC bảo an toàn gia 2025
9644
9644
1
TỔNG CỘNG
246

Công ty Bảo hiểm BSH Trung Trung Bộ xin thông báo để Tổng công ty, các đơn vị thành viên, tổ chức, cá nhân được biết cùng phối hợp truy tìm ngăn chặn lợi dụng. Toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm có trong thông báo này không có giá trị lưu hành.

Đơn vị cam kết khai báo trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

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