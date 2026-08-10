(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ; đồng thời dừng, hoãn các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày 10 và 11-8.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản - Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Gia Lai treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày 10 và 11-8. Ảnh minh họa: Việt Hùng/Zing

Theo đó, thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc để tang đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày (10 và 11-8).

Để tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đối với đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản và thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung theo quy định.

Cụ thể, tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện treo cờ rủ, có dải băng tang theo quy định trong 2 ngày 10 và 11-8.

Đối với các hoạt động vui chơi, giải trí, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường thông báo, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân và cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong ngày 10 và 11-8.