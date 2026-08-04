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Thời sự

Hải đoàn 21 nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Hoài Nhơn Nam

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NGUYỄN QUÝ
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(GLO)- Chiều 4-8, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố và trao quyết định nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm (SN 1933, trú tại tổ dân phố Giao Hội, phường Hoài Nhơn Nam).

Theo đó, Hải đoàn 21 sẽ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm từ tháng 8-2026 với mức phụng dưỡng 1 triệu đồng/tháng và thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên tinh thần, sức khỏe Mẹ.

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Hải đoàn 21 công bố và trao quyết định nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Trần Quốc Dinh - Phó Chính ủy Hải đoàn 21 - nhấn mạnh, việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm là sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ và các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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