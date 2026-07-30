Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tuổi trẻ Gia Lai đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng bằng... với lời thăm hỏi, sự sẻ chia và những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Về bên Mẹ, nghe chuyện tháng năm…

Từ 6 giờ sáng 24-7, căn bếp nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thân Thị Trước (SN 1937) ở xã Phù Mỹ Nam đã có tiếng người. Đoàn viên thanh niên Chi đoàn thôn Ninh Thái người nhặt rau, người chuẩn bị nguyên liệu, người lo từng món ăn. Mỗi người một việc, cùng chuẩn bị “Bữa cơm tri ân” đầu tiên của gia đình Mẹ vào dịp 27-7. Mẹ Trước có chồng và 1 con trai đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn thôn Ninh Thái (xã Phù Mỹ Nam) có mặt từ sớm để chuẩn bị bữa cơm tri ân. Ảnh: D.L

Không có nghi thức cầu kỳ, các bạn trẻ đến sớm, tự tay chuẩn bị bữa cơm rồi ngồi bên Mẹ. Một mâm cơm được dọn lên, những câu chuyện được sẻ chia, mái nhà vốn lặng im bỗng có thêm tiếng người.

“Chúng tôi đến từ sớm để bắt đầu chuẩn bị. Mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện nên không khí rất vui. Tôi rất tự hào khi được góp một phần nhỏ vào việc làm ý nghĩa như thế này” - Bí thư Chi đoàn thôn Ninh Thái Lê Thị Thùy Linh chia sẻ.

“Bữa cơm tri ân” diễn ra trong không khí ấm cúng. Ảnh: D.L

Dịp 27-7 năm nay, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tặng 24 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho Mẹ Việt Nam anh hùng; 30 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho cựu cán bộ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ là cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Ảnh: D.L “Với chúng tôi, tri ân bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Đó là đến tận nhà, gặp gỡ, trò chuyện với các Mẹ, những thế hệ đi trước và lắng nghe những câu chuyện về năm tháng đã qua. Nhiều khi, những lời thăm hỏi và cuộc trò chuyện chân thành cũng là cách để chúng ta thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn đối với các Mẹ và gia đình”. Anh LÝ ANH VIỆT - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai

Riêng ngày 24-7, tại xã Phù Mỹ Nam, 2 đơn vị đã đến thăm, tặng quà cho 5 Mẹ. Là 1 trong 5 Mẹ kể trên, Mẹ Nguyễn Thị Két (SN 1932) không kiềm được nước mắt. Mẹ có chồng và con trai cả là liệt sĩ, đều hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

“Giờ mẹ tuổi cao rồi, không mong gì nhiều, chỉ mong được khỏe mạnh cho con cháu đỡ lo. Mẹ vui lắm khi các con, các cháu vẫn thường xuyên ghé thăm, hỏi han, trò chuyện. Mỗi lần có người đến, căn nhà vui hơn, mẹ cũng thấy ấm lòng hơn” - Mẹ Két xúc động.

Nhiều cách tri ân, chung một tấm lòng

Nếu những phần quà, bữa cơm là cách người trẻ tìm đến, sẻ chia với thế hệ trước thì việc phục dựng di ảnh liệt sĩ lại là một hành trình khác.

Từ ngày 26-6 đến 16-7, sau khi tiếp nhận thông tin từ Tỉnh đoàn, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn bắt đầu phục dựng 109 di ảnh. Các di ảnh được phân loại theo mức độ hư hỏng để xử lý. Với những bức ảnh ít hư hại, AI có thể hỗ trợ một phần. Những bức ảnh mục nát, mất nhiều chi tiết lại đòi hỏi nhiều thời gian hơn khi từng phần hình ảnh phải được xử lý, vẽ lại bằng các công cụ, phần mềm.

Sau khi hoàn thiện bước đầu, di ảnh được gửi về thân nhân xác nhận. Cán bộ địa phương ghi nhận những chi tiết cần điều chỉnh rồi chuyển lại để tiếp tục hoàn thiện. Có những tấm ảnh phải thực hiện lần hai, lần ba mới có thể thống nhất với gia đình.

Khó khăn lớn nhất là một số gia đình chỉ còn duy nhất một di ảnh của liệt sĩ, trong khi bức ảnh đã hư hỏng nhiều theo thời gian. Với những di ảnh có hình ảnh liệt sĩ trong quân phục, giảng viên và sinh viên phải tìm hiểu, phân tích các loại quân phục, huy hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam để phục dựng hình ảnh sát với nguyên bản nhất.

Khi những tấm ảnh hoàn thiện, 109 di ảnh được trao tặng đến thân nhân, gia đình liệt sĩ theo nhiều đợt. Trong đó, vào tối 26-7, 24 di ảnh được trao trực tiếp tại Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku) và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), mỗi địa điểm 12 di ảnh; số còn lại được tổ chức đoàn trao tận tay các gia đình liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Lý Anh Việt (thứ 2 từ phải sang) trao di ảnh liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ đã được phục dựng cho ông Nguyễn Văn Dũng vào sáng 24-7. Ảnh: D.L

Là một trong những thân nhân sớm nhận di ảnh được phục dựng, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ) xúc động khi hình ảnh người thân của ông là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1924, hy sinh năm 1949) được làm mới.

“Gia đình rất trân trọng khi di ảnh được phục dựng và trao tặng đúng vào dịp đặc biệt này. Việc được xem trước, góp ý để điều chỉnh cho phù hợp cho thấy mọi người đã rất cẩn thận, chu đáo” - ông Dũng chia sẻ.

Tại các cơ sở đoàn, việc thể hiện lòng tri ân đã và đang được đẩy mạnh triển khai. Hướng đến ngày 27-7, Đoàn phường Quy Nhơn Tây phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động, như: hành trình về địa chỉ đỏ Khu di tích Nữ tù binh Phú Tài; thăm, tặng quà người có công, mẹ liệt sĩ và gia đình chính sách; tổ chức tọa đàm, nói chuyện truyền thống giữa cựu chiến binh và học sinh…

“Các hoạt động được tổ chức để tạo sự kết nối giữa các thế hệ. Khi học sinh được trực tiếp gặp gỡ, nghe cựu chiến binh kể chuyện, các em sẽ có thêm một cách tiếp cận lịch sử gần gũi và chân thực hơn” - Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Tây Huỳnh Võ Hùng cho biết.

Tương tự, tại xã Đăk Đoa, Đoàn Thanh niên xã phối hợp Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu thanh niên xung phong đến thăm, trao 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên tham gia chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ xã, tổ chức lễ thắp nến tri ân và tuyên truyền về truyền thống cách mạng trên các nền tảng số.

Xã Đak Đoa tổ chức thăm hội viên cựu chiến binh 100 tuổi nhân ngày Thương binh liệt sĩ. Ảnh: H.H

Theo ông Trần Văn Hoàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Đoa, hoạt động tri ân dịp 27-7 là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông cũng cho biết Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên địa phương đang tích cực phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.