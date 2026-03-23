Đội Thanh niên xung kích xã Tuy Phước Bắc nỗ lực vì cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, Đội Thanh niên xung kích an toàn giao thông - phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Đội Thanh niên xung kích) xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp.

Lúc 15 giờ 48 phút ngày 10-3 vừa qua, anh Nguyễn Trung Tín - Phó Bí thư Đoàn xã, Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích xã Tuy Phước Bắc cùng anh Trần Quang Duy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã đang làm việc thì nhận tin báo về một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Tuân Lễ.

Chưa đầy 10 phút sau, 2 anh có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu, băng bó cho nạn nhân là ông Trần Văn Thành (SN 1958, trú thôn Tuân Lễ) trước khi đưa đi cấp cứu.

Các thành viên Đội Thanh niên xung kích sơ cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Nhớ lại sự việc, ông Thành xúc động cho biết: “Tôi bị ngã xe ở khúc cua, gãy ngón chân út, trán bị mảnh gương đâm chảy nhiều máu.

May có các thành viên Đội Thanh niên xung kích hỗ trợ cầm máu, đưa đi bệnh viện kịp thời.

Trong những ngày tôi nằm viện điều trị, các thành viên trong đội còn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên”.

Ông Thành là 1 trong gần 30 trường hợp bị tai nạn giao thông trên địa bàn xã từ đầu năm 2026 đến nay được các thành viên Đội Thanh niên xung kích hỗ trợ.

Ngoài ra, đội còn phối hợp với Công an xã và lực lượng Cảnh sát Giao thông bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, góp phần ổn định an ninh trật tự.

Theo anh Nguyễn Trung Tín, mô hình tình nguyện này được hình thành từ năm 2023, khi anh còn công tác tại xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước cũ). Sau sáp nhập, anh tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình.

Hiện tại, Đội Thanh niên xung kích có hơn 30 thành viên là đoàn viên, thanh niên, tài xế, thợ sửa xe, công nhân… ở 2 xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc. Dù mỗi người một công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung tinh thần xung kích, mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Để hoạt động hiệu quả, các thành viên được tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển nạn nhân an toàn... Với 2 số điện thoại đường dây nóng, đội tiếp nhận thông tin 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp; đồng thời, tham gia các phong trào Đoàn và nhiệm vụ do địa phương phân công.

Theo các thành viên Đội Thanh niên xung kích, công việc hoàn toàn tự nguyện, hỗ trợ miễn phí nhưng họ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Dù là ban đêm, mưa bão hay những tình huống phức tạp, mọi người vẫn nhanh chóng có mặt nhằm giảm thiểu thiệt hại.

“Dù vất vả, áp lực nhưng chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng. Động lực lớn nhất là sự tin yêu của người dân và niềm vui khi giúp được người gặp nạn qua cơn nguy kịch” - anh Tín chia sẻ thêm.

Không chỉ hỗ trợ người gặp nạn, các thành viên còn gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, lan tỏa lối sống tích cực.



Anh Nguyễn Thành Tri (SN 1999, trú tại xã Tuy Phước) cho hay: “Thời gian trước, tôi đã từng vấp ngã trong cuộc sống. Lúc đó, chính anh Tín và các thành viên trong Đội Thanh niên xung kích đã giúp tôi sửa đổi, sống có trách nhiệm hơn và tìm được hướng đi đúng cho bản thân”.

Đội Thanh niên xung kích ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc - cho biết: Thời gian qua, Đội Thanh niên xung kích đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong tuần tra, xử lý các vụ việc mất an ninh trật tự như tụ tập gây rối, đánh nhau, đua xe; đồng thời, tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ hiệu quả mang lại, nhiều người dân địa phương mong muốn mô hình được tiếp tục nhân rộng để kịp thời giúp đỡ người gặp nạn, góp phần giữ bình yên cuộc sống.