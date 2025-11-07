Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

Theo đó, đoàn đã đến thăm các đội thanh niên xung kích đang hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của bão số 13 tại Trường Tiểu học Nhơn Bình 2 (phường Quy Nhơn Đông) và Trường Mầm non Hoa Sen (phường Quy Nhơn).

Anh Đỗ Đức Thanh (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tặng quà cho đội thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: Bảo Phúc

Tại mỗi điểm đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đỗ Đức Thanh-Chỉ huy phó Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão, lũ cấp tỉnh năm 2025 đã ân cần thăm hỏi, ghi nhận tinh thần tình nguyện, sự nỗ lực, chủ động của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong việc dọn dẹp môi trường, sắp xếp lại cơ sở vật chất cho các trường học.

Nhằm động viên tinh thần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã trao tặng một số phần quà cho đội thanh niên xung kích, đồng thời nhắc nhở các đội hình chú trọng giữ gìn sức khỏe, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của bão số 13 tại các trường học. Ảnh: Bảo Phúc

Được biết, trước đó, Tỉnh đoàn Gia Lai đã công bố đường dây nóng của Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên xung kích mùa bão, lũ năm 2025, cùng với 135 đội thanh niên xung kích tại các xã, phường trong toàn tỉnh để chủ động nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ người dân và phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả bão, lũ.