Gia Lai họp triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 7-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Quang Tấn

Dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và chính quyền các địa phương.

Theo báo cáo, cơn bão số 13 (Kalmaegi) là một trong những cơn bão mạnh với tốc độ nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gió giật hủy diệt, mưa lớn bất thường cả phía Đông và Tây tỉnh.

Bão đổ bộ trực tiếp với cường độ cấp 10-12, giật trên cấp 14-15, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, hồ đập, lưới điện, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Tính chất của bão được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, khó dự báo chính xác và có khả năng gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, với tinh thần không để bị động, bất ngờ, tỉnh đã có cách làm chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn so với thông lệ: bắt đầu họp, cấm biển, rà soát dân cư, hạ mực nước hồ chứa ngay từ khi bão còn chưa hình thành ở Biển Đông.

Phương châm là “phòng bão từ sớm, từ xa, từ khi chưa có bão”, “xây dựng phương án ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” được quán triệt đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã.

Một trong những điểm nổi bật nhất trong công tác ứng phó bão số 13 của tỉnh là quyết định tổ chức di dời dân với quy mô rất lớn (hơn 93.000 hộ/ 341.000 nhân khẩu).

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng nhân dân, các cấp đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện triệt để, bắt buộc, không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, tỉnh thành lập 14 tổ công tác đặc biệt, do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống tận các khu vực trọng yếu để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết tại chỗ, tạo nên tính sâu sát và kỷ luật cao trong điều hành.

﻿Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương các cấp, ngành, chính quyền địa phương đã triển khai ứng phó tốt với bão số 13. Ảnh: Quang Tấn

Tỉnh cũng huy động tối đa lực lượng: quân đội, công an, biên phòng, dân quân… chia thành nhiều khu vực đóng chốt bám địa bàn, cùng với trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn: xuồng, thiết giáp, thiết bị cứu hộ; sẵn sàng cứu dân ngay khi có sự cố.

Nhiều địa điểm nguy hiểm như vùng ven biển, vùng sạt lở núi, chân đập, cửa sông đều có lực lượng quân đội, công an trực chiến từ trước khi bão vào.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành liên tiếp nhiều công điện, văn bản chỉ đạo nhanh-sát-cụ thể, chỉ đạo cấm biển, cấm người ra đường khi bão đổ bộ, kiểm soát tàu thuyền, hạ nước hồ chứa, dự trữ lương thực và vật tư.

Công tác thông tin-tuyên truyền được triển khai kịp thời, liên tục qua loa phát thanh, Zalo, mạng xã hội, hệ thống chính quyền cơ sở, giúp người dân đồng thuận, phối hợp, chấp hành nghiêm lệnh sơ tán và phòng-chống bão.

Nhờ những hành động chủ động từ sớm, sáng tạo trong cách làm, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện đến tận thôn, tổ dân phố, mặc dù là địa phương nơi bão đổ bộ trực tiếp nhưng thiệt hại về người rất thấp.

Theo đó, tỉnh có 2 người chết, 8 người bị thương, thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu và so với mức độ nguy hiểm của bão. Điều này thể hiện hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng-chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

Bão số 13 gây thiệt hại về vật chất gồm: 199 nhà bị sập đổ; 12.447 nhà bị the tốc mái; 15 thuyền bị chìm và 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại xã Pờ Tó, mưa lớn gây sạt lở nhiều diện tích hoa màu và cuốn trôi một mố cầu Đắk Pờ Tó gây ách tắc giao thông trên tuyến.

Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt... Hiện số liệu thiệt hại vẫn tiếp tục được các địa phương kiểm tra và cập nhật. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng.