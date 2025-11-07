Gia Lai: Các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau bão

(GLO)- Sau khi cơn bão số 13 đi qua, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng triển khai khắc phục thiệt hại, sớm đưa đời sống về trạng thái bình thường.

* Ngay sau khi cơn bão số 13 vừa dứt, Giám đốc công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai ngay công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn và khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

CSGT Công an tỉnh chặt các sợi cáp giăng ngang trên QL 19 B do cột điện bị đổ ngã sau bão số 13. Ảnh: Quốc Hùng

Trên nhiều tuyến đường, cây cối và cột điện đổ ngã ngổn ngang khiến giao thông có nơi bị tê liệt cục bộ. Dự báo tình hình trên nên ngay sau khi cơn bão vừa dứt, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã lập tức có mặt trên các tuyến đường để chủ động khắc phục sự cố, nhất là ở các tuyến quốc lộ, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Trong khi đó, các lực lượng khác cũng đã khẩn trương tiến hành cứu nạn, cứu hộ, không để người dân phải chờ đợi. Tại phường Quy Nhơn, nhận tin báo về việc một số hộ dân trên đường Tăng Bạt Hổ bị mắc kẹt trong nhà vì hệ thống cửa bị bão số 13 làm biến dạng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng đến ngay hiện trường triển khai ứng cứu.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh cứu nạn người dân bị mắc kẹt trong nhà ở phường Quy Nhơn. Ảnh: Quốc Hùng

Bà Ngô Thị Xi (người dân phường Quy Nhơn) chia sẻ “chiều tối hôm qua gió mạnh quá, nhiều tài sản của gia đình tôi đã bị cuốn đi đâu mất. Cả nhà vào trong một căn phòng đóng kín cửa lại trú trong đó, đến khi bão tan thì mới thấy nhà ngổn ngang, cửa sắt bị cong vênh do gió giật mạnh không thể mở ra được. Tôi liên lạc đến chỗ cứu nạn cứu hộ 114 nhờ giúp đỡ thì các anh đã tận tình có mặt và xử lý”.

Tương tự, bà Lê Thị Ngọc (người dân phường Quỵ Nhơn) cho biết: “Nhà tôi thì cả cái trần thạch cao đổ xuống, khiến tôi bị mắc kẹt bên trong mà nhà thì neo đơn không biết phải làm sao. Thấy các anh công an giúp đỡ nhà bên cạnh tôi sang nhờ hỗ trợ thì các anh tận tình giúp ngay. Thật cảm ơn các anh em công an rất nhiều”-bà Ngọc cho biết.

Giúp đỡ trường hợp bà mẹ và trẻ sơ sinh đến nơi trú bão. Ảnh: Quý Hiền

Sau cơn bão số 13, hầu hết các hộ dân trên địa bàn ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị thiệt hại ở nhiều mức độ khác nhau. Thời điểm này, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an đang tham gia ứng phó với bão lại tiếp tục tham gia cùng Công an ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân, ưu tiên những trường hợp khẩn cấp, không để người dân bị mắc kẹt bên trong.

Đêm 6-11, rạng sáng 7-11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ, cứu nạn 21 trường hợp sự cố, tai nạn do bão số 13 tại địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Bình Định, An Nhơn Đông, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, An Nhơn Tây…

Đưa một trường hợp người tàn tật ở phường Quy Nhơn đến nơi an toàn. Ảnh: Quý Hiền

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã triển khai 29 lượt xe cùng gần 250 lượt cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu hạn cho 68 người dân gặp tai nạn, sự cố xảy ra trong thời gian bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền. Đặc biệt, trong đó có 1 trường hợp trẻ sơ sinh và nhiều cụ già, người tàn tật không thể đi lại.

Liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi, đến 11 giờ ngày 7-11, các đơn vị, lực lượng Công an toàn tỉnh đã giúp đỡ, hỗ trợ 1.440 người dân gặp tai nạn, sự cố, khắc phục 3 điểm sạt lở xảy ra do cơn bão số 13. Lực Công an toàn tỉnh đã huy động lượt 2.826 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ, cứu hộ người dân.

* Dọc các tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, cây xanh gãy đổ nhiều, nhiều ngôi nhà bị tốc mái tôn, la-phông… từ khuya 6-11. Đến sáng 7-11, người dân bắt đầu ra đường và bắt đầu khắc phục thiệt hại sau bão.

Lực lượng chức năng khẩn trương tham gia công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Ảnh: Dương Linh

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (phường Quy Nhơn) cho biết: “Đây là lần đầu tiên, tôi chứng kiến 1 cơn bão có sức gió khủng khiếp đến vậy. Nhà tôi tôn bay mất, gió giật mạnh từ đêm qua, hiện đang kiếm thợ để tranh thủ thời tiết quang mây để sửa, sợ mưa sẽ tiếp tục thiệt hại thêm”.

Chiến sĩ bộ đội hỗ trợ dọn dẹp sau bão. Ảnh: Quang Tấn

Trên các tuyến đường, nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng cũng tạm ngưng hoạt động. Một số nơi bán, người dân đến mua rất đông, thậm chí chờ 30 phút để có suất ăn.

Chị Trần Thị Tuyết Nhi (phường Quy Nhơn Nam) cho hay: “Hôm qua nhà tôi tập trung chống bão nên lo lắng, không ngủ được, sáng nay tranh thủ thấy trời hửng nắng nên đi ăn sáng và mua về “tiếp sức” cho các thành viên trong gia đình nhưng đi đến chỗ thứ 4 mới bán, phải kiên nhẫn chờ hơn 10 người mới đến lượt”.

* Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ya Hội, đến 10 giờ sáng 7-11, bão số 13 đã gây thiệt hại đáng kể về nhà ở và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Thống kê ban đầu cho thấy, toàn xã có 2 căn nhà bị sập hoàn toàn (thôn An Quý và thôn An Hòa); 26 căn bị tốc mái hoàn toàn (làng Mông, Groi 3, Bung Tờ Số, An Phú, Brang Đak Kliết, An Quý và An Phong) và 19 căn bị hư hỏng mái hiên, nhà tạm tại các làng Đê Chơ Gang, An Phong.

Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp cây đổ trên đường. Ảnh: ĐVCC

Về nông nghiệp, nhiều diện tích cây trồng như mía, mì, ngô, keo, bạch đàn, rau màu, ớt… bị ngã đổ, thiệt hại nặng. Hệ thống cây xanh cũng bị ngã đổ, hệ thống điện bị ngã trụ, đứt dây.

Đến trưa 7-11, các tuyến đường tỉnh lộ và nội xã đã được thông suốt, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân. Hiện UBND xã Ya Hội tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại và đề xuất cấp trên hỗ trợ khắc phục, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão, chính quyền xã đã chủ động triển khai trực ban 24/24 giờ, huy động lực lượng Công an, quân sự, dân quân cùng người dân hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, cắt dọn cây ngã, khắc phục hậu quả.

* Trước những thiệt hại ban đầu do mưa lớn gây ra vào tối 6-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Ayun Pa sử dụng ca nô cứu người dân bị mắc kẹt do lũ lớn ở xã Ia Tul.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Ayun Pa sử dụng ca nô cứu người dân bị mắc kẹt do lũ lớn ở xã Ia Tul.

* Sáng 7-11, người dân xã Tuy Phước Đông cũng cùng nhau dọn dẹp, khắc phục thiệt hại do mưa bão.

Người dân xã Tuy Phước thu dọn mái tôn bị hư hỏng sau bão. Ảnh: Thảo Khuy

Nhân viên điện lực đến hiện trường khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Thảo Khuy

* Khoảng trưa 7-11, tại đoạn quốc lộ 19 đi qua thôn 7, xã Đak Pơ, phóng viên ghi nhận nhiều trụ điện bị gãy đổ, bóng đèn vỡ văng ra mặt đường. Một số trụ điện ngã chắn ngang lòng đường, số khác đổ rạp xuống ruộng mía, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trụ điện ngã đổ gây mất điện trên diện rộng. Ảnh: Phương Dung

Theo người dân địa phương, tại thôn 7 có khoảng 6-7 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Trụ điện trước nhà dân cũng bị gãy đổ, rất may là đổ ra ngoài đường nên không gây thiệt hại cho nhà cửa.

Ông Trần Văn Bình (thôn 7, xã Đak Pơ) cho biết: Sáng sớm, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm bắt tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

* Ngay từ sáng 7-11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân các xã phía Tây trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống địa bàn các thôn, làng bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra để triển khai các phương án giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Lơ Pang, sau khi cơn bão đi qua, lực lượng dân quân xã đã có mặt tại các thôn, làng hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục hậu quả sau cơn bão. Bên cạnh đó, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng quà, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lũ lần này.

Ông Lê Lợi-Chủ tịch UBND xã Lơ Pang-thông tin: Từ lúc 16 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 7-11 trên địa bàn xã Lơ Pang, do ảnh hưởng cơn bão số 13 đã làm sập tường 1 căn nhà đang xây chưa lợp tôn tại làng Ar Dết; sập 1 nhà sàn, tốc mái 7 căn nhà tại làng Ar Dôch Kơ Tu; 1 hộ 1 tốc mái hoàn toàn tại làng Dơ Nâu. Thiệt hại về lúa khoảng 50 ha lúa và hoa màu khác; thiệt hại về cây công nghiệp (cà phê, tiêu, cây ăn quả...) khoảng 1,5 ha cây (tại làng Đôn Hyang).

* Tại địa bàn xã Mang Yang, sau khi bão số 13 đi qua, lực lượng Công an xã đã huy động lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban chỉ huy Quân sự xã tập trung công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão. Ảnh: Khánh Phong

Tình hình thiệt hại tính đến ngày 7-11, trên địa bàn xã Mang Yang thiệt hại về nông, lâm nghiệp 100 cây mắc ca, khoảng 200 gốc chanh dây, 100 trụ tiêu, 30 cây cao su và một số diện tích lúa của hộ dân bị thiệt hại (gãy đổ). Hiện có 6 căn nhà bị tốc mái trong đó có 1 căn nhà vừa tốc mái và sập tường, cụ thể: Làng Đăk Yă 1 căn, thôn Linh Nham 1 căn, Bông Hiot 1 căn bị tốc mái, 1 bị tốc mái và bị sập tường; Mỹ Yang 1 căn, tổ 1 1 nhà tạm bị tốc mái. 1 nhà rông làng Đê Ktur bị tốc mái, 2 nhà xưởng thôn 3 bị sập đổ. Một số hộ bị tốc mái hiên, đổ cổng; một số cây xanh trên các tuyến đường và trụ sở các cơ quan, đơn vị bị đổ, ngã.

Lực lượng dân quân xã Lơ Pang giúp dân dựng lại nhà cửa bị ngã đổ. Ảnh: Khánh Phong

Ông Hồ Ngọc Thắng-Phó Chủ tịch UBND xã Mang Yang-cho biết: Trong đêm 6-11, lực lượng Ban Chỉ huy, Lực lượng Dân quân và Công an xã đã kịp thời xử lý các cây xanh bị đổ ngã, Ban nhân dân thôn đã di dời các hộ có nhà bị tốc mái đến người thân, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn để tạm trú, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Hiện lực lượng Ban Chỉ huy tiếp tục túc trực 24/24 giờ, nắm bắt tình hình tại các thôn, làng, phối hợp rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, thu dọn cây xanh đổ ngã, sửa chữa nhà ở và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tiếp tục thực hiện việc thống kê đánh giá thiệt hại cây trồng vật nuôi bị thiệt hại do bão gây ra. Vận động người dân chủ động ứng phó với mưa lớn, giông lốc để giảm thiểu thiệt hại về tài sản-ông Hồ Ngọc Thắng thông tin.

* Từ tối 6 đến sáng 7-11, Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đã huy động máy móc, thiết bị khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng trên đường Trường Sơn Đông, đoạn Km 442+451 qua xã Uar.

Mưa lớn kéo dài khiến nền đường gần khu vực cầu bị sạt tạo hố “hàm ếch” rộng khoảng 10 m², ăn sâu vào phần ta luy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận thông tin, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập kết rọ đá, vật tư, thiết bị để gia cố mái ta luy, chống sạt lở lan rộng và đảm bảo giao thông tạm thời trên tuyến.

Điểm sạt lở trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: Minh Nguyễn



Cùng với đó, tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, rào chắn, bố trí cán bộ túc trực hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn; đồng thời theo dõi chặt diễn biến thời tiết, sẵn sàng tạm dừng lưu thông khi có mưa lớn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.