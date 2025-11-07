Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đơn cử, vào khoảng 20 giờ tối 6-11, nhận được thông tin từ nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu 2 gia đình ở phường An Nhơn Đông có nhà bị gió quật bay mái.

z7197687073122-fc0c761e04e5a0397a401ee5f19815fb.jpg
Lực lượng quân đội đưa người dân đến nơi an toàn trong tối 7-11. Ảnh: H.P

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai lực lượng gồm 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe thiết giáp do một đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ huy lên đường ứng cứu.

z7197687117452-e77a6f3bf95178c8c16806750c0ee0ab.jpg
Xe thiết giáp được điều động để ứng cứu người dân trong thời điểm bão vào. Ảnh: H.P

Các đơn vị đã nhanh chóng đến 2 gia đình và đưa được 8 người dân là người già, phụ nữ và trẻ em về Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 6 - An Nhơn Đông trú bão an toàn.

