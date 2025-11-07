Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đơn cử, vào khoảng 20 giờ tối 6-11, nhận được thông tin từ nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu 2 gia đình ở phường An Nhơn Đông có nhà bị gió quật bay mái.

Lực lượng quân đội đưa người dân đến nơi an toàn trong tối 7-11. Ảnh: H.P

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai lực lượng gồm 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe thiết giáp do một đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ huy lên đường ứng cứu.

Xe thiết giáp được điều động để ứng cứu người dân trong thời điểm bão vào. Ảnh: H.P

Các đơn vị đã nhanh chóng đến 2 gia đình và đưa được 8 người dân là người già, phụ nữ và trẻ em về Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 6 - An Nhơn Đông trú bão an toàn.