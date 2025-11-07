Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

Đơn cử, vào khoảng 20 giờ tối 6-11, nhận được thông tin từ nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu 2 gia đình ở phường An Nhơn Đông có nhà bị gió quật bay mái.
Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai lực lượng gồm 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe thiết giáp do một đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ huy lên đường ứng cứu.
Các đơn vị đã nhanh chóng đến 2 gia đình và đưa được 8 người dân là người già, phụ nữ và trẻ em về Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 6 - An Nhơn Đông trú bão an toàn.