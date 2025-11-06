Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, gia cố nhà cửa trước bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), sáng 6-11, Đồn Biên phòng Ia Chia đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chín, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn giảm thiệt hại do mưa bão.

Các hộ được Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ gồm: ông Rơ Mah Byưih, ông Rơ Châm Ven, bà Rơ Lan Hiu, ông Rơ Mah Hreng và ông Ksor Blăng với tổng diện tích lúa thu hoạch hơn 6 sào. Toàn bộ số lúa đã được vận chuyển về nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiến hành chằng chống, gia cố nhà ở của Đội công tác địa bàn, trạm, chốt và Ban Chỉ huy để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tổ Công tác địa bàn của Đồn phối hợp với Đoàn xã Ia Chia tiếp tục giúp người dân gia cố mái nhà, đặc biệt là các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng bởi mưa bão gồm: ông Ksor Bươn, bà Ksor Bói (làng Beng); ông Ksor Dan, ông Rơ Mah Blam, ông Siu Phyơ và bà Rơ Lan Nui (làng Lang).