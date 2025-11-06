Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

*Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, UBND xã Ia O đã khẩn trương di dời các hộ sinh sống trên nhà bè trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 lên bờ tránh trú an toàn.

Xã Ia O cùng các lực lượng chức năng vận động người dân di dời đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, xã đã tổ chức vận động, di dời 14 hộ (36 người) sinh sống trên nhà bè phục vụ nuôi trồng thủy sản và làm nơi cư trú lên bờ để trú bão, tránh nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, gió giật ảnh hưởng đến an toàn tính mạng.

Ông Phan Đình Thắm-Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết, đến thời điểm này các hộ dân đã lên bờ và được bố trí tránh trú tạm thời tại nhà văn hóa thôn, trường học và các hộ người quen có nhà kiên cố.

Cùng với đó, các thuyền, bè phục vụ bà con đi làm trên sông cũng được lai dắt đến nơi trú ẩn an toàn. Chính quyền xã Ia O cũng khuyến cáo người dân không trở lại bè cho đến khi bão tan hẳn để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống. Ngoài ra, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã cũng phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn bố trí lực lượng xung kích túc trực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống do bão gây ra.

* Thông tin từ UBND phường An Khê, chiều 6-11 đã sơ tán 137 hộ với 375 người dân từ những khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn. Trong đó, địa phương sơ tán tập trung 152 hộ, 137 khẩu tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Lực lượng dân quân hỗ trợ đưa người dân đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Phương Dung

Tại đây, địa phương bố trí lực lượng ứng trực, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên người dân. Đặc biệt là chăm sóc sức khỏe kịp thời với những người lớn tuổi, trẻ nhỏ và có tiền sử bệnh.

Bà Lò Thị Hì (thôn 8) chia sẻ: Trước đây, nhà bà từng bị gió to làm tốc mái, nên khi nghe chính quyền vận động sơ tán, bà đã chủ động thu xếp lên nơi an toàn.

Bà chia sẻ: “Nhà tôi lợp ngói đã lâu, sợ gió lớn lại bay mất. Đêm hôm mất điện, nguy hiểm lắm. Xe công an đến chở lên nơi sơ tán, tôi chỉ mang theo ít quần áo. Ở đây được chính quyền quan tâm, cấp chăn chiếu, lo ăn uống đầy đủ, chu đáo. Địa phương còn đến thăm hỏi, động viên, tôi cảm thấy rất được quan tâm”.

Các em nhỏ và người già được sắp xếp chỗ ngủ nghỉ sạch sẽ, an toàn. Ảnh: Phương Dung

Cùng chung tâm trạng lo lắng khi thời tiết diễn biến phức tạp, chị Nguyễn Thị Thảo (trú tại tổ 3, phường An Khê) cho biết: “Nhà tôi tạm bợ nên sợ lắm! Khi chính quyền vận động đi sơ tán, tôi đồng ý ngay. Vào đây có chỗ ở an toàn, được lo ăn uống đầy đủ, nên yên tâm hơn nhiều”.

Thầy Nguyễn Bá Tiến-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Khê) cho biết: “Nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho bà con; đồng thời phân công giáo viên, nhân viên cùng lực lượng y tế và dân quân túc trực, chăm lo đời sống người dân trong thời gian lưu trú”.

* Còn tại xã Uar, ông Nay Quyên-Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Địa phương đã xây dựng các phương án ứng phó với bão số 13 khá chi tiết, sẵn sàng theo phương châm "4 tại chỗ". Hiện nay trên địa bàn có mưa và chỉ có khu vực buôn Nu là có nguy cơ ngập lụt. Do đó, xã đã chủ động vận động, di dời 150 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu đến trú tạm tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Tại đây, chính quyền đã bố trí đầy đủ nước uống, mì tôm và lương khô để phục vụ bà con”.

Người dân buôn Nu (xã Uar) đang tránh bão tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Ảnh: Vũ Chi

Ông Quyên thông tin thêm, ngoài nguy cơ ngập lụt ở buôn Nu, các thôn, buôn khác trên địa bàn không có nguy cơ ngập lụt chỉ có thể xảy ra gió lớn, dễ gây tốc mái và hư hỏng nhà cửa. Vì vậy, xã đã liên hệ với các trường học trên địa bàn, sẵn sàng làm nơi trú tạm cho người dân trong trường hợp khẩn cấp. Nếu số lượng người sơ tán tăng, xã sẽ bố trí thêm điểm tránh trú tại Trường THCS Lê Quý Đôn, gần khu vực trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ trái sang) đến thăm, tặng quà cho người dân buôn Nu (xã Uar) đang tránh bão tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Ảnh: Vũ Chi

Chiều 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và trao quà cho các hộ dân buôn Nu đang tạm trú tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên bà con đoàn kết, khắc phục khó khăn nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian bão đổ bộ; đồng thời giao chính quyền địa phương phát huy phương châm "4 tại chỗ", vừa đảm bảo cuộc sống bà con tại nơi ở tạm, vừa tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt để di dời người dân đến nơi an toàn.

* Chiều 6-11, ông Trần Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết: Địa phương vừa huy động lực lượng vận động và hỗ trợ 17 người dân đang sinh sống tại lòng hồ thủy lợi Ia Mơr đến nơi tránh trú an toàn.

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại. Ảnh: ĐVCC

Được biết, 17 người dân nói trên từ các địa phương khác đến sinh sống tại lòng hồ thủy lợi Ia Mơr để hành nghề đánh bắt cá. UBND xã đã huy động lực lượng vận động các hộ di dời về sống xen ghép với một số hộ dân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã cử lực lượng ở lại trông coi tài sản cho các hộ dân.

Bên cạnh đó, xã Ia Mơ cũng phối hợp với các thôn, làng vận động 6 hộ với 23 nhân khẩu sống tại nương rẫy về nhà và khuyến cáo người dân không được ở gần các khu vực ven sông, suối, hồ gây nguy hiểm tới tính mạng; hỗ trợ người dân kê nông sản, vật dụng thiết yếu lên khu vực trên cao để tránh bị thiệt hại khi mưa lớn.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cũng chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Mơ, Đồn Biên phòng Ia Lốp, lực lượng xung kích, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và hệ thống chính trị các thôn, làng phụ trách chốt chặn và thông báo cho người dân không qua lại 4 điểm có nguy cơ ngập lụt cao gồm: Cầu suối Khôn (làng khôn); cầu Ia Lốp (làng Ring); khu vực núi Kẹp (đoạn có quốc lộ 14C chạy qua) và lòng hồ thủy lợi Ia Mơr.