Xã đảo Nhơn Châu sơ tán 580 người dân đến nơi trú bão an toàn

(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người trước bão số 13, chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) cùng các lực lượng đã sơ tán 275 hộ với 580 người đến nơi tránh trú bão an toàn.

Theo ông Dương Hiệp Hưng-Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, vì là xã đảo cách đất liền hơn 20 km nên Nhơn Châu là địa phương đầu tiên của tỉnh đón bão số 13.

cac-luc-luong-phoi-hop-ho-tro-nguoi-dan-so-tan-den-noi-an-toan-de-tru-bao-so-13-8213.jpg
Các lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn để trú bão số 13. Ảnh: H.H

Do đó, công sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn được xã triển khai quyết liệt và hoàn thành trước 12 giờ trưa nay.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu: Hiện sóng biển tại khu vực xã đảo đã lên cao từ 3 đến 5 mét, nước biển đã ngập vào trụ sở UBND xã.

Trước tình hình bão mạnh, sóng biển dữ dội, người dân đã chấp hành nghiêm việc vận động, khuyến cáo của chính quyền địa phương, tuyệt đối không ra ngoài khi mưa bão.

song-bien-hien-rat-manh.jpg
Sóng biển tại khu vực xã đảo Nhơn Châu hiện rất mạnh. Ảnh: H.H

Xã Nhơn Châu có 605 hộ với 1.560 nhân khẩu. Người dân được sơ tán đến các nơi ở tập trung kiên cố, an toàn như: Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Trạm Y tế xã, trường học...

cac-ho-dan-da-den-noi-tru-tranh-bao-an-toan.jpg
Các hộ dân ở xã đảo Nhơn Châu đã đến nơi trú tránh bão an toàn. Ảnh: H.H

Đặc biệt, công tác dự trữ lương thực, thực phẩm đã được xã chuẩn bị chu đáo. Toàn xã đã có 10 tấn gạo dự phòng; các hộ kinh doanh trên đảo còn có khoảng 450 thùng mì tôm, 400 ràng bánh tráng, 300 bình nước uống và nhiều loại thực phẩm khô khác, đủ phục vụ người dân trong 30 ngày nếu xảy ra tình huống bị cô lập do bão.

