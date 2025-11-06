Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Các địa phương khẩn trương, chủ động ứng phó bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC NGA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước bão Kalmaegi đổ bộ, chính quyền địa phương đã gấp rút triển khai đồng bộ các phương án với tinh thần “chủ động-khẩn trương-trách nhiệm”.

Ông Nguyễn Văn Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của bão, phường đã tổ chức kiểm tra toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở, đồng thời hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản. Lực lượng chức năng và người dân đã chặt tỉa, dọn dẹp 112 cây dừa, sao, xoài... trong khu vực công cộng và hộ gia đình nhằm giảm thiểu nguy cơ cây ngã đổ.

Trên địa bàn, 4 chủ tàu đã đưa phương tiện vào nơi trú bão; toàn bộ học sinh phường được cho nghỉ học từ chiều 5-11-2025; công tác di dời dân tại các khu vực xung yếu được triển khai nghiêm túc, theo đó 53 hộ với 234 nhân khẩu đã được đưa đến nơi trú tránh an toàn.

Tại các điểm tránh trú bão tập trung, chính quyền phường chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định cho người dân trong thời gian lưu trú.

pmdong.jpg
Lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông kiểm tra công tác chằng chống nhà cửa tại các khu vực ven biển của xã. Ảnh: ĐVCC

Đến 11 giờ ngày 6-11, toàn bộ 572 tàu của xã Phù Mỹ Đông (gồm 220 tàu neo đậu tại đầm Đề Gi và còn lại 352 tàu đang neo đậu tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, An Giang) đã tránh trú bão, neo đậu an toàn và không còn tàu thuyền của địa phương hoạt động trên biển. Bên cạnh đó, tất cả 320 thúng máy, thuyền nhỏ của xã đã được ngư dân kéo lên bờ, chằng buộc an toàn. Xã đã kiểm tra 5 hồ chứa nước trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa không được tích nước, khai thông dòng chảy, ứng trực thường xuyên tại công trình để theo dõi, xử lý khi có tình huống xảy ra.

Ông Trần Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông cho biết, xã đã bố trí 3 điểm sơ tán tập trung với sức chứa 1.050 người, gồm: Trường Mẫu giáo thôn 8 Đông (ở thôn 8 Đông), Trường Tiểu học Mỹ An (thôn Chánh giáo), trường THPT Mỹ Thọ (thôn Chánh Trạch 3). Đến thời điểm hiện tại, xã đã di dời 808 hộ dân với 2.773 nhân khẩu, trong đó 657 hộ với 2.283 nhân khẩu sơ tán theo hình thức xen ghép và 151 hộ với 490 nhân khẩu sơ tán tập trung.

Rút kinh nghiệm từ việc phát hiện kịp thời đoạn đê xung yếu của sông Gò Chàm bị sạt lở, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Tuy Phước Bắc đã khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, củng cố hệ thống đê bao, bờ sông, các điểm xung yếu trên dọc tuyến sông Kôn. Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc cho biết, đến trưa ngày 6-11, lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên của xã Tuy Phước Bắc đã di dời toàn bộ người già, trẻ nhỏ, hộ neo đơn và các gia đình khó khăn, có nhà ở không kiên cố đến nơi trú ẩn an toàn. Các điểm tránh trú được bố trí tại nhà văn hóa, trường học kiên cố, có sẵn nguồn nước, lương thực và vật dụng thiết yếu, đảm bảo bà con an tâm trong suốt thời gian bão đổ bộ. Bữa cơm trưa 6-11 tại các điểm sơ tán tập trung tuy đạm bạc nhưng ấm áp tình người trong nỗ lực vượt qua bão lũ.

com.jpg
Bữa cơm trưa ngày 6.11 ấm áp tình quân dân tại điểm sơ tán tập trung ở xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đến trưa 6-11, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sơ tán 100% hộ dân tại khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, nhà tạm yếu, vùng sạt lở, lũ quét. Nhiều người dân tự nguyện sơ tán, cam kết không ra ngoài trong thời gian bão đổ bộ và thông tin với nhau số điện thoại liên lạc với chính quyền, lực lượng ứng cứu phòng khi có sự cố, bất trắc xảy ra trong quá trình bão đổ bộ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

Xã hội

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

Xã hội

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Xã hội

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Xã hội

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

Đời sống

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

Đời sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null