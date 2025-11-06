Các địa phương khẩn trương, chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước bão Kalmaegi đổ bộ, chính quyền địa phương đã gấp rút triển khai đồng bộ các phương án với tinh thần “chủ động-khẩn trương-trách nhiệm”.

Ông Nguyễn Văn Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của bão, phường đã tổ chức kiểm tra toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở, đồng thời hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản. Lực lượng chức năng và người dân đã chặt tỉa, dọn dẹp 112 cây dừa, sao, xoài... trong khu vực công cộng và hộ gia đình nhằm giảm thiểu nguy cơ cây ngã đổ.

Trên địa bàn, 4 chủ tàu đã đưa phương tiện vào nơi trú bão; toàn bộ học sinh phường được cho nghỉ học từ chiều 5-11-2025; công tác di dời dân tại các khu vực xung yếu được triển khai nghiêm túc, theo đó 53 hộ với 234 nhân khẩu đã được đưa đến nơi trú tránh an toàn.

Tại các điểm tránh trú bão tập trung, chính quyền phường chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định cho người dân trong thời gian lưu trú.

Lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông kiểm tra công tác chằng chống nhà cửa tại các khu vực ven biển của xã. Ảnh: ĐVCC

Đến 11 giờ ngày 6-11, toàn bộ 572 tàu của xã Phù Mỹ Đông (gồm 220 tàu neo đậu tại đầm Đề Gi và còn lại 352 tàu đang neo đậu tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, An Giang) đã tránh trú bão, neo đậu an toàn và không còn tàu thuyền của địa phương hoạt động trên biển. Bên cạnh đó, tất cả 320 thúng máy, thuyền nhỏ của xã đã được ngư dân kéo lên bờ, chằng buộc an toàn. Xã đã kiểm tra 5 hồ chứa nước trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa không được tích nước, khai thông dòng chảy, ứng trực thường xuyên tại công trình để theo dõi, xử lý khi có tình huống xảy ra.

Ông Trần Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông cho biết, xã đã bố trí 3 điểm sơ tán tập trung với sức chứa 1.050 người, gồm: Trường Mẫu giáo thôn 8 Đông (ở thôn 8 Đông), Trường Tiểu học Mỹ An (thôn Chánh giáo), trường THPT Mỹ Thọ (thôn Chánh Trạch 3). Đến thời điểm hiện tại, xã đã di dời 808 hộ dân với 2.773 nhân khẩu, trong đó 657 hộ với 2.283 nhân khẩu sơ tán theo hình thức xen ghép và 151 hộ với 490 nhân khẩu sơ tán tập trung.

Rút kinh nghiệm từ việc phát hiện kịp thời đoạn đê xung yếu của sông Gò Chàm bị sạt lở, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Tuy Phước Bắc đã khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, củng cố hệ thống đê bao, bờ sông, các điểm xung yếu trên dọc tuyến sông Kôn. Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc cho biết, đến trưa ngày 6-11, lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên của xã Tuy Phước Bắc đã di dời toàn bộ người già, trẻ nhỏ, hộ neo đơn và các gia đình khó khăn, có nhà ở không kiên cố đến nơi trú ẩn an toàn. Các điểm tránh trú được bố trí tại nhà văn hóa, trường học kiên cố, có sẵn nguồn nước, lương thực và vật dụng thiết yếu, đảm bảo bà con an tâm trong suốt thời gian bão đổ bộ. Bữa cơm trưa 6-11 tại các điểm sơ tán tập trung tuy đạm bạc nhưng ấm áp tình người trong nỗ lực vượt qua bão lũ.

Bữa cơm trưa ngày 6.11 ấm áp tình quân dân tại điểm sơ tán tập trung ở xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đến trưa 6-11, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sơ tán 100% hộ dân tại khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, nhà tạm yếu, vùng sạt lở, lũ quét. Nhiều người dân tự nguyện sơ tán, cam kết không ra ngoài trong thời gian bão đổ bộ và thông tin với nhau số điện thoại liên lạc với chính quyền, lực lượng ứng cứu phòng khi có sự cố, bất trắc xảy ra trong quá trình bão đổ bộ.