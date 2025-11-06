Gia Lai: Chủ động ứng phó bão số 13, túc trực xử lý sự cố tại đèo An Khê

(GLO)- Sáng 6-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng túc trực dưới chân đèo An Khê (QL19, xã Bình Khê) nhằm sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống như sạt lở, ách tắc giao thông hoặc sự cố, tai nạn trong mưa do bão số 13 gây ra.

Theo kế hoạch, các tổ công tác được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, xe chuyên dụng, dụng cụ cắt gọt và hệ thống chiếu sáng, bảo đảm có thể tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có yêu cầu.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ cũng phối hợp với Công an địa phương, chính quyền sở tại theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh trên tuyến đèo An Khê.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) trực xử lý sự cố ở đèo An Khê. Ảnh: ĐVCC

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, việc bố trí lực lượng ở đèo An Khê là giải pháp chủ động, đảm bảo sẵn sàng phương tiện, nhân lực trong mọi tình huống. Qua đó góp phần giữ an toàn cho người và phương tiện qua lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 13 có thể gây ra.