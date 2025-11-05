Lực lượng Công an Gia Lai đồng loạt triển khai ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), ngày 5-11, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Chi cục Thủy sản tỉnh, Công an xã và chính quyền địa phương đã kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp cho hơn 5.000 tàu cá, phương tiện thủy vào nơi tránh trú bão ở vùng nước Cảng Quy Nhơn, đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, cảng cá Tam Quan.

Cảnh sát đường thủy vận động các ngư dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: N.L

Các lực lượng đã hỗ trợ hơn 100 hộ dân nuôi cá bằng lồng, bè tại khu vực Hải Minh (phường Quy Nhơn) gia cố, chằng buộc chắc chắn; đồng thời, vận động hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản ở cửa biển Đề Gi đưa lồng, bè vào nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, yêu cầu ngư dân tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy vận động người dân tại khu phố 9 (phường Quy Nhơn) neo đậu, gia cố, ràng buộc lồng bè nuôi cá. Ảnh: N.L

Tại xã Tuy Phước Bắc, lực lượng Công an xã phối hợp cùng địa phương tiến hành rà soát 93 hộ với 162 nhân khẩu thuộc diện di dời, vận động người dân di chuyển đến các điểm an toàn như: trường học, chùa, nhà văn hóa; đồng thời, bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tập trung. Công tác di dời hiện dự kiến sẽ hoàn thành trước 15 giờ hôm nay.

Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp lực lượng dân quân giúp người dân gia cố nhà, bờ đê. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh) cũng bố trí 44 cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng xung kích đến các địa bàn Tây Sơn, Quy Nhơn, Phù Mỹ, An Lão, Tuy Phước, Hoài Nhơn, An Nhơn, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Phù Cát để phối hợp cùng Công an địa phương hỗ trợ nhân dân ứng phó bão.

Ngoài ra, đơn vị cũng triển khai lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp gia cố mái tôn, kiểm tra an toàn hệ thống điện; sắp xếp lại vật tư, hàng hóa dễ cháy nổ nhằm phòng ngừa rủi ro khi bão đổ bộ.

Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn trước bão. Ảnh: N.L

Được biết, Công an tỉnh đã thành lập 14 trung đội xung kích với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ do lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp phụ trách; tăng cường cho các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục ứng trực 24/24 giờ, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.