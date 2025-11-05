Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Lực lượng Công an Gia Lai đồng loạt triển khai ứng phó với bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), ngày 5-11, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Chi cục Thủy sản tỉnh, Công an xã và chính quyền địa phương đã kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp cho hơn 5.000 tàu cá, phương tiện thủy vào nơi tránh trú bão ở vùng nước Cảng Quy Nhơn, đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, cảng cá Tam Quan.

canh-sat-duong-thuy-van-dong-tau-thuyen-vao-bo.jpg
Cảnh sát đường thủy vận động các ngư dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: N.L

Các lực lượng đã hỗ trợ hơn 100 hộ dân nuôi cá bằng lồng, bè tại khu vực Hải Minh (phường Quy Nhơn) gia cố, chằng buộc chắc chắn; đồng thời, vận động hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản ở cửa biển Đề Gi đưa lồng, bè vào nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, yêu cầu ngư dân tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

ca-van-dong-dan-chan-chong-long-be.jpg
Lực lượng Cảnh sát đường thủy vận động người dân tại khu phố 9 (phường Quy Nhơn) neo đậu, gia cố, ràng buộc lồng bè nuôi cá. Ảnh: N.L

Tại xã Tuy Phước Bắc, lực lượng Công an xã phối hợp cùng địa phương tiến hành rà soát 93 hộ với 162 nhân khẩu thuộc diện di dời, vận động người dân di chuyển đến các điểm an toàn như: trường học, chùa, nhà văn hóa; đồng thời, bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tập trung. Công tác di dời hiện dự kiến sẽ hoàn thành trước 15 giờ hôm nay.

cong-an-xa-dan-quan-xa-tuy-phuoc-bac-giup-dan.jpg
Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp lực lượng dân quân giúp người dân gia cố nhà, bờ đê. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh) cũng bố trí 44 cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng xung kích đến các địa bàn Tây Sơn, Quy Nhơn, Phù Mỹ, An Lão, Tuy Phước, Hoài Nhơn, An Nhơn, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Phù Cát để phối hợp cùng Công an địa phương hỗ trợ nhân dân ứng phó bão.

Ngoài ra, đơn vị cũng triển khai lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp gia cố mái tôn, kiểm tra an toàn hệ thống điện; sắp xếp lại vật tư, hàng hóa dễ cháy nổ nhằm phòng ngừa rủi ro khi bão đổ bộ.

canh-sat-pccc-kiem-tra-dien.jpg
Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn trước bão. Ảnh: N.L

Được biết, Công an tỉnh đã thành lập 14 trung đội xung kích với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ do lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp phụ trách; tăng cường cho các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục ứng trực 24/24 giờ, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Có thể bạn quan tâm

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

Thời sự

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

Thời sự

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

Thời sự

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

null