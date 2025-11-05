Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

DƯƠNG LINH
(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Tại xã đảo Nhơn Châu, Đội thanh niên xung kích mùa bão lũ (thuộc Đoàn Thanh niên xã) đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang nhanh chóng giúp người dân đưa thuyền, thúng lên bờ, neo chằng chắc chắn; giúp 43 hộ neo đơn gia cố nhà cửa.

Đặc biệt, mô hình “Tiếng loa thanh niên” được Đoàn Thanh niên xã triển khai từ ngày 4-11 đã tạo kênh thông tin hiệu quả trong điều kiện sóng truyền thanh không phủ sóng hết đảo. Các thành viên tuyên truyền lưu động quanh đảo, đặc biệt ở khu vực hẻm nhỏ nơi loa truyền thanh không phủ sóng, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng...

Anh Nguyễn Xuân Hiển-Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu-cho biết: “Chúng tôi triển khai phương án cụ thể: Trước bão thì giúp dân đưa phương tiện lên chỗ an toàn. Khi bão vào, lực lượng trực tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ dân khi cần thiết. Sau bão, chúng tôi trực tiếp tham gia dọn dẹp, khắc phục sự cố và đưa thuyền trở lại bãi đánh bắt”.

thanh-nien-gia-lai-ho-tro-nguoi-dan-truoc-con-bao-so-13-8.jpg
Các đoàn viên tuyên truyền lưu động tại các khu hẻm nhỏ nhằm kịp thời thông tin và hướng dẫn người dân ứng phó an toàn trước bão. Ảnh: ĐVCC

Nhờ sự năng nổ và tận tâm ấy, người dân trên đảo yên tâm hơn trước khi bão ập đến. Ngư dân Lê Thành Bi (SN 1985, ở thôn Đông) bày tỏ: “Nhờ đoàn thanh niên xã hỗ trợ kịp thời, tôi đưa thuyền lên bờ và neo lại chỗ chắc chắn. Các bạn trẻ cũng hướng dẫn kỹ cách chuẩn bị, giữ an toàn cho bản thân và gia đình nên tôi cũng bớt nỗi lo hư hao phương tiện hay nhà cửa”.

Cũng trong ngày 4-11, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước đã đồng loạt ra quân nhằm bảo vệ người dân và tài sản trước khi bão đổ bộ. Cụ thể, Đội thanh niên xung kích mùa bão lũ gồm 20 thành viên rà soát, phát quang, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh có nguy cơ ngã đổ cao, gia cố các trụ sở dôi dư.

Các chi đoàn trường học phối hợp nhà trường tổng dọn dẹp cơ sở vật chất, di chuyển trang thiết bị dạy học lên cao, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Đoàn cơ sở Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định kiểm tra, cắt tỉa cây cối gần đường dây tải điện tại thôn Trung Tín 1, phòng ngừa sự cố, bảo đảm lưới điện hoạt động ổn định suốt thời gian bão lũ...

thanh-nien-gia-lai-ho-tro-nguoi-dan-truoc-con-bao-so-13-3.jpg
Đoàn cơ sở Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định kiểm tra đường dây tải điện tại thôn Trung Tín 1. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ dừng lại ở đó, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước còn đến hỗ trợ gia cố nhà cửa cho các hộ dân lớn tuổi, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.

Tại thôn Quảng Tín, Đoàn đã giúp bà Phạm Thị Ngọc Yến (SN 1949) chằng chống, kê cao vật dụng phòng trường hợp ngập nước. Bà Yến xúc động chia sẻ: “Tôi già yếu lại ở một mình, lo lắm khi nghe tin bão. Nhờ các cháu đến giúp, tôi thấy nhẹ lòng, nhà cửa cũng chắc chắn hơn”.

thanh-nien-gia-lai-ho-tro-nguoi-dan-truoc-con-bao-so-13-4.jpg
Đội thanh niên xung kích phòng chống bão lũ xã Tuy Phước thu dọn cây và cành sau khi được cắt tỉa nhằm phòng ngừa nguy cơ ngã đổ. Ảnh: ĐVCC

Song song đó, công tác tuyên truyền phòng, chống bão lũ trên mạng xã hội và ở từng thôn cũng được đẩy mạnh, giúp người dân nắm bắt kịp thời diễn biến, đường đi của bão để chủ động ứng phó.

Anh Lê Huy Thục-Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước-nhấn mạnh: “Dù đã chuẩn bị phương án và ra quân đồng bộ, chúng tôi luôn nhắc nhở đoàn viên, thanh niên phải giữ tinh thần sẵn sàng. Mỗi việc làm dù nhỏ đều góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản nên phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời”.

Tại các xã miền núi, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tích cực góp sức trong công tác phòng chống bão lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại xã Vĩnh Sơn, cuối tháng 10, mưa lớn khiến đất đá sạt lở ở khu vực thôn K6, dẫn đến việc từng xảy ra trường hợp người đi xe máy té ngã. Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Sơn đã huy động hơn 35 đoàn viên phối hợp cùng Chi đoàn K6, Chi đoàn Công an xã Vĩnh Sơn, Chi đoàn Dân quân ra quân nạo vét bùn đất, xúc đất, dọn cây ngã, khơi thông rãnh thoát nước để thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân.

thanh-nien-gia-lai-ho-tro-nguoi-dan-truoc-con-bao-so-13-2.jpg
Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Sơn cùng các chi đoàn ra quân dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Ảnh: ĐVCC

Điểm nổi bật trong công tác phòng chống bão của Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Sơn là tinh thần chủ động phân công, bám sát từng địa bàn.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, Đoàn Thanh niên xã đã chỉ đạo các bí thư chi đoàn của 12 thôn tham gia vào Đội Thanh niên xung kích của xã; còn các phó bí thư chi đoàn thì túc trực tại nhà văn hóa, duy trì liên lạc thường xuyên, phối hợp với Đoàn Thanh niên xã, lực lượng dân quân và chính quyền xã để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Đồng thời, lực lượng thanh niên toàn xã còn sẵn sàng tham gia khai thông các điểm tắc đường và khắc phục sự cố khi cần thiết; tích cực tuyên truyền, vận động người dân ở các làng có nguy cơ sạt lở cao như Đăk Tra, O3 giữ an toàn, hạn chế di chuyển khi trời mưa lớn.

thanh-nien-gia-lai-ho-tro-nguoi-dan-truoc-con-bao-so-13-1.jpg
Lực lượng đoàn viên thanh niên không ngại khó khăn, đảm bảo an toàn mùa mưa bão cho người dân trên địa bàn xã Vĩnh Sơn. Ảnh: ĐVCC

Chị Bùi Thị Thu-Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Sơn-khẳng định: “Các cán bộ đoàn ở các chi đoàn có lợi thế bám sát địa bàn, nắm rõ từng tuyến đường, từng hộ dân nên khi có sự cố, họ phản ứng rất nhanh và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng tại chỗ. Nhờ vậy, công tác phòng chống bão ở địa phương thêm hiệu quả, người dân cũng sẽ được hỗ trợ tốt hơn”.

