Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tiếp cận sâu hơn nội dung trọng tâm của các nghị quyết.

Chị Lê Nữ Trung Huyền đạt giải nhất chung cuộc. Ảnh: D.L

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Phần lớn thí sinh hoàn thành tốt bài dự thi; thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần học tập trách nhiệm, nắm vững những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn mà các nghị quyết đề ra.

Ban Tổ chức đã tổng hợp, chấm điểm và công bố kết quả cuộc thi, với 10 cá nhân xuất sắc được trao giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích. Chị Lê Nữ Trung Huyền (Đoàn Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) xuất sắc đạt giải nhất chung cuộc.