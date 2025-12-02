Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tiếp cận sâu hơn nội dung trọng tâm của các nghị quyết.

doan-ubnd-tinh-gia-lai.jpg
Chị Lê Nữ Trung Huyền đạt giải nhất chung cuộc. Ảnh: D.L

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Phần lớn thí sinh hoàn thành tốt bài dự thi; thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần học tập trách nhiệm, nắm vững những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn mà các nghị quyết đề ra.

Ban Tổ chức đã tổng hợp, chấm điểm và công bố kết quả cuộc thi, với 10 cá nhân xuất sắc được trao giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích. Chị Lê Nữ Trung Huyền (Đoàn Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) xuất sắc đạt giải nhất chung cuộc.

Đoàn UBND tỉnh công bố kết quả cuộc thi trực tuyến. Ảnh: ĐVCC

Đoàn UBND tỉnh công bố kết quả cuộc thi trực tuyến. Ảnh: ĐVCC

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.