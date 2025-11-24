Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 130 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, phóng viên báo chí, cán bộ các đoàn thể trên địa bàn tỉnh dự Hội nghị.

pho-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-siu-trung-phat-bieu-tai-hoi-nghi-anh-hong-phuc.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Nguyễn Huỳnh Huyện-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt kết quả Đại hội và nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I gồm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; phát triển văn hóa, xã hội, con người và bảo đảm an sinh xã hội.

bao-cao-vien-nguyen-huynh-huyen-pho-truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-quan-triet-cac-noi-dung-tai-hoi-nghi-anh-hong-phuc.jpg
Báo cáo viên Nguyễn Huỳnh Huyện-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Cùng với đó, các đại biểu cũng được truyền đạt một số nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Thông qua Hội nghị giúp các đại biểu hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, những định hướng lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Từ đó, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân ở địa phương; tuyên truyền, nhắc nhở các hội viên, tín đồ, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

Chính trị

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Chính trị

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Chính trị

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Chính trị

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

null