Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Chiều 24-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 130 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, phóng viên báo chí, cán bộ các đoàn thể trên địa bàn tỉnh dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Nguyễn Huỳnh Huyện-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt kết quả Đại hội và nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I gồm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; phát triển văn hóa, xã hội, con người và bảo đảm an sinh xã hội.

Báo cáo viên Nguyễn Huỳnh Huyện-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Cùng với đó, các đại biểu cũng được truyền đạt một số nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Thông qua Hội nghị giúp các đại biểu hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, những định hướng lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Từ đó, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân ở địa phương; tuyên truyền, nhắc nhở các hội viên, tín đồ, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương