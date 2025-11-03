Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Ngày 3-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh kết nối trực tuyến đến điểm cầu Bộ phận thường trực khu vực phía Tây tỉnh và 139 điểm cầu của các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các xã, phường trong tỉnh.

1-quang-canh-hn-tai-diem-cau-trung-tam-hoi-nghi-tinh.jpg
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh...

2-bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-phat-bieu-khai-mac.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Trong không khí phấn khởi, tin tưởng sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đây là hội nghị có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I vào cuộc sống, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

3-cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-tai-diem-cau-tthn-tinh.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-10-2025, với 449 đại biểu, đại diện cho hơn 147.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh tham dự.

Đây là Đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng và toàn diện.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Báo cáo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đây là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, thể hiện tinh thần đổi mới, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ; xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, vững về quốc phòng-an ninh, giàu bản sắc văn hóa, hiện đại và hội nhập.

“Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I thật sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững thì mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần nêu cao tinh thần tự học tập, thấm nhuần và hành động, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, quyết tâm biến “nghị quyết hay” thành “hành động hiệu quả” và thực sự đi vào cuộc sống”-Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

4-pho-bi-thu-tinh-uy-trinh-bay-chuyen-de-tai-hoi-nghi.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương trình bày chuyên đề Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ảnh: Đức Thụy

Theo chương trình hội nghị, trong thời gian 1 ngày (3-11), đại biểu được nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các chuyên đề: Kết quả Đại hội và nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; Phát triển văn hóa, xã hội, con người và bảo đảm an sinh xã hội.

Các chuyên đề sẽ làm rõ hơn, cụ thể hơn 33 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đây là kim chỉ nam cho hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030, định hướng phát triển tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, chế biến nông-lâm sản, du lịch-dịch vụ và logistics của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên; là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I thống nhất mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phải đạt tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD, tổng thu ngân sách đạt trên 41.000 tỷ đồng.

Đây là những chỉ tiêu thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai mới, đồng thời là cam kết chính trị với Trung ương, với nhân dân, và với tương lai vùng đất "từ đại ngàn đến đại dương" của Gia Lai.

