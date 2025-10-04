Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 4-10.

Trong phiên làm việc sáng 4-10, Đại hội đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đại hội đã thể hiện sự nhất trí cao với các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội và đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng nhằm hoàn chỉnh các văn kiện.

pbbm.jpg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020- 2025 phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, xác định mục tiêu chung: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong đó, Đại hội đã thống nhất 33 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về Đảng. Cụ thể, các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 10-10,5%/năm (giá so sánh 2010); trong đó, nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8-4%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,5-14,5%, dịch vụ tăng 10,5-11%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10-10,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD.

bq.jpg
Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,5-20%; công nghiệp - xây dựng chiếm 36-36,5%; dịch vụ chiếm 40-41%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,2%.

Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ USD.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2025-2030 của tỉnh tối thiểu bằng mức bình quân chung của cả nước theo mục tiêu thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030 của Trung ương.

Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt trên 35,6%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 98%. Tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%; trong đó, tỷ lệ sử dụng nước sạch (từ công trình cấp nước tập trung) đạt tối thiểu 67,5%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 95%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý đạt 80%...

Hằng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Đại hội đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; 5 trụ cột tăng trưởng; 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định: Nghị quyết của Đại hội và các văn kiện vừa được thông qua là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong thời kỳ mới: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

qcdh.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Thụy

Thành công tốt đẹp của Đại hội còn là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban của Trung ương Đảng. Qua đó, tạo niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới.

“Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân và chiến sĩ trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, ý chí tự lực tự cường, tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân trong tỉnh”-đồng chí Hồ Quốc Dũng kêu gọi.

