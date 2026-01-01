Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Ia Le xếp loại xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thông tin tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 30-12, Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025 của xã Ia Le xếp loại xuất sắc.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND xã Ia Le báo cáo hoạt động năm 2025, chương trình công tác năm 2026; UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025, triển khai các chỉ tiêu năm 2026…

quang-canh-ky-hop-thu-5-hdnd-xa-ia-le-thuong-le-cuoi-nam-2025-6523.jpg
Quang cảnh kỳ họp lần thứ 5 HĐND xã Ia Le khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: N.D

Theo đó, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự hướng dẫn của các sở, ngành và sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 8,14 tỷ đồng, đạt 212% so với dự toán tỉnh giao. Tổng số hộ nghèo cuối năm 2025 sau rà soát là 177 hộ, chiếm 3,38%.

Cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến ngày 23-12-2025, kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Ia Le đạt 94,89 điểm, xếp loại xuất sắc.

cac-dai-bieu-bieu-quyet-thong-qua-cac-nghi-quyet-thuc-hien-nam-2026.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Ảnh: N.D

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND xã, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo các nghị quyết về: Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2026; dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách; kế hoạch đầu tư công, trung hạn xã Ia Le giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công xã Ia Le năm 2026; giao biên chế cán bộ, công chức trong các phòng, ban chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên...

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Nhân sự

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

Tin tức

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Chính trị

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

Tin tức

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

null