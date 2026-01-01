Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Ia Le xếp loại xuất sắc

(GLO)- Theo thông tin tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 30-12, Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025 của xã Ia Le xếp loại xuất sắc.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND xã Ia Le báo cáo hoạt động năm 2025, chương trình công tác năm 2026; UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025, triển khai các chỉ tiêu năm 2026…

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 5 HĐND xã Ia Le khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: N.D

Theo đó, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự hướng dẫn của các sở, ngành và sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 8,14 tỷ đồng, đạt 212% so với dự toán tỉnh giao. Tổng số hộ nghèo cuối năm 2025 sau rà soát là 177 hộ, chiếm 3,38%.

Cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến ngày 23-12-2025, kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Ia Le đạt 94,89 điểm, xếp loại xuất sắc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Ảnh: N.D

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND xã, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo các nghị quyết về: Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2026; dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách; kế hoạch đầu tư công, trung hạn xã Ia Le giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công xã Ia Le năm 2026; giao biên chế cán bộ, công chức trong các phòng, ban chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên...