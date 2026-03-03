Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

NGỌC ÁNH

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, lực lượng Biên phòng luôn giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên cả tuyến biển và đất liền.

123.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đạt được. Ảnh: Huy Toàn

Trong mọi điều kiện, các cán bộ, chiến sĩ đều phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bám đơn vị, bám địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Dương Mah Tiệp đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đúng kế hoạch.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ; bày tỏ tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-tham-chuc-mung-ban-chi-bo-doi-bien-phong-tinh-nhan-ngay-3-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huy Toàn

Thay mặt đơn vị, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Chính trị

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

Chính trị

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ

Chính trị

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

Rộn ràng Ngày hội Bánh chưng xanh.

Rộn ràng ngày hội Bánh chưng xanh

Chính trị

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

