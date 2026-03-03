Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

( GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, lực lượng Biên phòng luôn giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên cả tuyến biển và đất liền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đạt được. Ảnh: Huy Toàn

Trong mọi điều kiện, các cán bộ, chiến sĩ đều phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bám đơn vị, bám địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Dương Mah Tiệp đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đúng kế hoạch.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ; bày tỏ tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huy Toàn

Thay mặt đơn vị, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.