Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Diên Hồng trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2026

ĐỖ HẰNG
(GLO)- Sáng 12-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Diên Hồng long trọng tổ chức Lễ trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đồng thời tặng quà các gia đình quân nhân đang phục vụ tại ngũ.

Tại buổi lễ, Trung tá Mai Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường - đã công bố Quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Theo đó, 35 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây đều là những công dân có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường - nhấn mạnh, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí bày tỏ mong muốn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ; không ngừng rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Nhân dịp này, lãnh đạo phường Diên Hồng đã trao 90 suất quà động viên các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ và các gia đình quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của địa phương đối với những người con đang đóng góp cho Tổ quốc.

