Gia Lai triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

(GLO)- Sáng 26-9, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Man Đức Dũng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác tuyển quân năm 2026 đến nay được triển khai đúng quy định. Toàn tỉnh đã đăng ký NVQS lần đầu cho 26.831/27.084 công dân đủ 17 tuổi, đạt 99,25%; quản lý 142.020 công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, chiếm 4,3% dân số.

Đến nay, 122/135 xã, phường hoàn thành xét duyệt chính trị, thực lực. Công tác sơ tuyển sức khỏe, miễn, tạm hoãn được thực hiện chặt chẽ. 15 điểm giao nhận quân và 19 hội đồng khám sức khỏe đã được khảo sát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như sự chồng chéo giữa Luật NVQS và Luật Cư trú; công tác quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ chưa thật sát sao; xét duyệt chính trị, chính sách ở cơ sở còn bất cập. Đây là những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2026. Ảnh: Man Đức Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh: Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2026 do Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giao, các ngành và địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân chặt chẽ, khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

Bộ CHQS tỉnh sẽ chủ động tham mưu ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; tăng cường công tác xét duyệt chính trị, khám tuyển sức khỏe nghiêm túc; phân bổ chỉ tiêu phù hợp, bảo đảm công bằng giữa các địa phương.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong nắm nguồn, quản lý thực lực, xét duyệt chính trị, chuẩn bị lễ giao nhận quân trang nghiêm, an toàn tuyệt đối. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị thống nhất quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2026, bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng luật, an toàn, chất lượng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.