Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm các đơn vị tham gia “Chiến dịch Quang Trung”

(GLO) - Đoàn công tác do Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn vừa đến thăm, tặng quà các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Gia Lai trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn 34 đã huy động 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung xây dựng 64 căn nhà và sửa chữa nhiều căn nhà bị hư hỏng. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn đang đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống.

Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm các đơn vị thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: T.D

Tại các điểm đến thăm, Trung tướng Đào Tuấn Anh trực tiếp nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. Tư lệnh Quân đoàn 34 biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trung tướng Đào Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; giữ nghiêm kỷ luật dân vận, xây dựng mối quan hệ quân - dân gắn bó; bảo đảm các công trình thi công an toàn, chất lượng, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch đề ra.

Trung tướng Đào Tuấn Anh thăm, tặng quà một số gia đình bị sập nhà do thiên tai. Ảnh: T.D

Dịp này, Trung tướng Đào Tuấn Anh đã đến thăm, động viên một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị sập nhà trong đợt mưa lũ vừa qua.

Dự kiến ngày 17-12, Quân đoàn 34 sẽ tổ chức bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ gia đình bà Ngô Thị Sửa (thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai). Công trình hoàn thành vượt tiến độ hơn một tháng so với kế hoạch đề ra.

