Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án 57 với 3 xã biên giới

(GLO)- Chiều 15-12, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án 57 với 3 xã biên giới Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã biên giới Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và UBND các xã Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án 57. Ảnh: R.Piên

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và đại diện lãnh đạo UBND các xã biên giới địa bàn đơn vị đứng chân đã thảo luận, thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án "Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới" (Đề án 57).

Quy chế xác định các nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ và cách thức phối hợp giữa Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 với các xã trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 57.

Mục đích xây dựng quy chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới.

Các nội dung phối hợp gồm: công tác tuyên truyền, vận động; công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin; hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế; phối hợp đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn các xã biên giới; góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, phòng - chống mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và các vấn đề nhạy cảm khác để kích động, chia rẽ, vượt biên, hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, an ninh nông thôn.