Bàn giao đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho làng Mook Trêl

Dự lễ khánh thành và bàn giao có Đại tá Đặng Quang Dũng-Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15, đại biểu chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn.
Công trình “Sao sáng buôn làng” là tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời có chiều dài 2,5 km, lắp đặt 70 trụ đèn thép cao 6 m, sử dụng bóng năng lượng mặt trời công suất 300 W. Tổng kinh phí xây dựng, lắp đặt hơn 170 triệu đồng, trích từ Quỹ phúc lợi của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72.
Nhân dịp này, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 tổ chức các hoạt động văn hóa-thể thao sôi nổi chào mừng 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025).