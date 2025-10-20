Bàn giao đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho làng Mook Trêl

(GLO)- Ngày 20-10, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” cho làng Mook Trêl (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai).

Dự lễ khánh thành và bàn giao có Đại tá Đặng Quang Dũng-Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15, đại biểu chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” cho làng Mook Trêl. Ảnh: Đình Khoa

Công trình “Sao sáng buôn làng” là tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời có chiều dài 2,5 km, lắp đặt 70 trụ đèn thép cao 6 m, sử dụng bóng năng lượng mặt trời công suất 300 W. Tổng kinh phí xây dựng, lắp đặt hơn 170 triệu đồng, trích từ Quỹ phúc lợi của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình "Sao sáng buôn làng" tại làng Mook Trêl, xã Ia Dom. Ảnh: Đình Khoa

Nhân dịp này, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 tổ chức các hoạt động văn hóa-thể thao sôi nổi chào mừng 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025).