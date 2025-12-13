Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hãng bay phải bồi thường cho hành khách khi delay, hủy chuyến

(GLO)- Với đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Theo luật mới, hãng bay phải chịu trách nhiệm về lý do chậm (delay), hủy chuyến, đồng thời quy định rõ các trường hợp hoàn tiền và bồi thường.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) vừa được thông qua có 11 chương với 107 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Luật bổ sung quy định người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các lý do chậm, hủy chuyến do mình công bố, thông báo; đồng thời, giao trách nhiệm nhà chức trách hàng không giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người vận chuyển.

hang-bay-phai-boi-thuong-cho-khach-khi-delay-huy-chuyen-9374.jpg
Trường hợp hành khách đã có chỗ nhưng chuyến bay chậm, hủy không do lỗi của họ, hãng bay phải thông báo kịp thời, xin lỗi, lo ăn nghỉ, đi lại và chịu các chi phí phát sinh. Ảnh minh họa: Anh Tú/LĐO

Luật cũng đã được rà soát, chỉnh lý nhằm cụ thể các trường hợp hành khách nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé hoặc phần dịch vụ chưa sử dụng.

Theo luật mới, người vận chuyển phải thông báo kịp thời cho hành khách thông tin về chuyến bay.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển mà không phải do lỗi của hành khách, người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian phải chờ đợi tại cảng hàng không.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không được thu bất kỳ một khoản tiền liên quan nào.

Trường hợp do lỗi của người vận chuyển, hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị hủy hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài, người vận chuyển có trách nhiệm phải trả một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách bằng tiền hoặc chứng từ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp phải bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của người vận chuyển thì khoản bồi thường này được trừ vào khoản bồi thường theo trách nhiệm dân sự.

Ở chiều ngược lại, Luật cũng quy định cụ thể các quyền của hành khách. Theo đó, trường hợp hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, hành khách có quyền yêu cầu người vận chuyển thu xếp hành trình phù hợp hoặc hoàn trả lại tiền phần vé hoặc phần dịch vụ chưa sử dụng.

Hành khách được người vận chuyển thông báo về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển áp dụng đối với trường hợp hành khách bị chết, bị thương, hành lý bị hư hỏng, mất và vận chuyển chậm.

Hành khách được nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé hoặc phần dịch vụ chưa sử dụng, sau khi đã trừ chi phí và tiền phạt theo điều kiện của vé hoặc hợp đồng vận chuyển.

Ngoài ra, Luật còn cho phép hành khách được từ chối chuyến bay. Nếu đang trong hành trình, hành khách có quyền từ chối bay tiếp tại bất kỳ cảng hàng không hoặc nơi hạ cánh bắt buộc nào và có quyền nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé hoặc phần dịch vụ chưa sử dụng, sau khi đã trừ chi phí và tiền phạt theo quy định của hãng hàng không.

