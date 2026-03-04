Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Người dân phường Quy Nhơn Nam tự nguyện giao nộp cá thể rùa cổ sọc quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐẶNG VIỆT

(GLO)- Chiều 3-3, UBND phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn tiếp nhận 1 cá thể rùa cổ sọc (tên khoa học là Mauremys sinensis) do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lê Văn Hiền (trú tại tổ 48, khu phố 30, phường Quy Nhơn Nam) phát hiện một cá thể rùa cổ sọc đi lạc vào khu vực vườn nhà.

Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông Hiền đã chủ động thông báo cho chính quyền địa phương và tự nguyện giao nộp con rùa để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

glo-rua-co-soc-2.jpg

Theo biên bản bàn giao, cá thể rùa cổ sọc có trọng lượng 1,7kg, chiều dài 27cm, chiều ngang 17cm, tình trạng sức khỏe bình thường. Việc tiếp nhận được thực hiện theo đúng trình tự, có sự chứng kiến của đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực.

glo-rua-co-soc-1.jpg
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Đời sống

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Đời sống

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Xã hội

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Đời sống

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

null