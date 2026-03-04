Người dân phường Quy Nhơn Nam tự nguyện giao nộp cá thể rùa cổ sọc quý hiếm

(GLO)- Chiều 3-3, UBND phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn tiếp nhận 1 cá thể rùa cổ sọc (tên khoa học là Mauremys sinensis) do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lê Văn Hiền (trú tại tổ 48, khu phố 30, phường Quy Nhơn Nam) phát hiện một cá thể rùa cổ sọc đi lạc vào khu vực vườn nhà.

Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông Hiền đã chủ động thông báo cho chính quyền địa phương và tự nguyện giao nộp con rùa để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo biên bản bàn giao, cá thể rùa cổ sọc có trọng lượng 1,7kg, chiều dài 27cm, chiều ngang 17cm, tình trạng sức khỏe bình thường. Việc tiếp nhận được thực hiện theo đúng trình tự, có sự chứng kiến của đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực.