(GLO)- Sáng 1-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 400 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Pleiku đã tham gia đồng diễn dân vũ trong không khí sôi nổi, rộn ràng.

Trong tà áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu, các hội viên phụ nữ tự tin thể hiện những động tác uyển chuyển, khỏe khoắn trên nền nhạc các ca khúc “Xinh tươi Việt Nam”, “Đến với con người Việt Nam”. Sự kiện này thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi, cổ vũ. Không gian Quảng trường trở nên tươi vui, tràn đầy năng lượng.

Các chị em phụ nữ tự tin thể hiện những động tác uyển chuyển, khỏe khoắn trên nền nhạc. Ảnh: Bá Bính

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026); đồng thời, góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại năng động, tự tin nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

400 hội viên phụ nữ phường Pleiku đồng diễn dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: P.D

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku tiếp tục tạo sân chơi bổ ích, tăng cường sự gắn kết giữa các chi hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phong phú, thiết thực.