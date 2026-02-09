Chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng vào đời sống

(GLO)- Chuyển đổi số đang trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân ở khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai.

Không chỉ ở đô thị, ngay cả tại các vùng nông thôn và miền núi, người dân - đặc biệt là giới trẻ đã chủ động tiếp cận, làm chủ các nền tảng số để phát triển kinh tế, kết nối cộng đồng và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Livestream bán mai xuân

Một trong những minh chứng sinh động cho quá trình này là câu chuyện bán mai vàng trực tuyến tại các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông.

Khi mùa mai Tết Bính Ngọ 2026 đến gần, bên cạnh hình thức mua bán truyền thống tại vườn hay các điểm tập kết dọc tuyến tránh QL 1A, nhiều bạn trẻ đã tận dụng mạng xã hội để livestream bán mai.

Đoàn viên, thanh niên phường An Nhơn Bắc livestream bán mai Tết trên các nền tảng số. Ảnh: T.L

Là một trong những người tiên phong livestream bán mai dịp Tết từ 6 năm trước, anh Huỳnh Quang Thịnh (tổ dân phố Tam Hòa, phường An Nhơn Bắc) bán được vài trăm cây mai cho khách hàng ở nhiều tỉnh, thành mỗi năm.

Qua các nền tảng như Facebook, TikTok, từng cây mai được quay chi tiết từ gốc đến ngọn, dáng thế, nụ hoa… giúp người mua ở xa vẫn có thể lựa chọn kỹ lưỡng.

Sau khi chốt đơn, thông tin khách hàng được ghi rõ và vận chuyển tận nơi, thanh toán hoàn toàn qua tài khoản ngân hàng. Nhiều buổi livestream và video đăng tải lại thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Không chỉ bán mai vườn nhà, một số bạn trẻ còn livestream bán mai cho các chủ vườn trong khu vực. Anh Nguyễn Chí Công (tổ dân phố Liêm Định, phường An Nhơn Bắc) chia sẻ, trong dịp Tết, anh có thể bán trên 200 chậu mai vàng của địa phương thông qua hình thức trực tuyến. Hình thức mua bán này vừa giúp mở rộng thị trường, vừa giảm chi phí vận chuyển, mặt bằng.

Lực lượng thanh niên là nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số ở cơ sở, hướng dẫn bà con nông dân tiếp cận công nghệ, kinh doanh hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội.

Ở phường An Nhơn Bắc, thống kê sơ bộ cho biết hiện có 50 đoàn viên, thanh niên sở hữu các kênh bán mai trực tuyến. Chính quyền địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ, nhân rộng mô hình này.

Chuyển đổi số còn thể hiện rõ nét trong việc người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại nhiều địa phương, các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, sử dụng ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và nộp hồ sơ hành chính ngay trên điện thoại thông minh.

Tại xã Tuy Phước Đông, 29 tổ công nghệ số cộng đồng cùng một tổ công nghệ số cấp xã đã đi vào hoạt động. Lực lượng nòng cốt là ĐVTN có trình độ cao đẳng, đại học hỗ trợ người dân từng bước làm quen với môi trường số.

Anh Trần Minh Trương - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Đông - cho biết: Địa phương còn thí điểm hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại thôn, giúp giảm tải cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và nâng cao kỹ năng số cho người dân. Các thủ tục như khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… được hướng dẫn trực tiếp trên điện thoại, máy tính.

Chuyển đổi số là tất yếu

Trong khi đó, thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang được triển khai rộng rãi ở khu vực nông thôn. Chính quyền địa phương phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ các hộ kinh doanh xây dựng mã QR thanh toán.

Hiện nay, tại nhiều chợ, cửa hàng, quán ăn, việc thanh toán qua chuyển khoản, quét mã QR đã trở nên phổ biến, cho thấy chuyển đổi số đang ngày càng thấm sâu vào đời sống thường nhật.

Theo ông Nguyễn Đình Giới - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Đông, chuyển đổi số làm thay đổi rõ nét thói quen sinh hoạt của người dân.

Tinh thần “người biết hướng dẫn người chưa biết” được phát huy mạnh mẽ, qua đó hình thành các mô hình như tổ công nghệ số cộng đồng và cả gia đình số, góp phần lan tỏa hiệu quả chuyển đổi số trong cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước Đông hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, nộp hồ sơ hành chính trên điện thoại thông minh. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, các nền tảng số như Zalo cũng được chính quyền cơ sở sử dụng hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền. Việc thành lập các nhóm Zalo kết nối chủ hộ giúp thông tin chỉ đạo, chính sách hỗ trợ, cũng như cảnh báo thiên tai được truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến người dân.

Tại thôn Phú Mỹ 2 (xã Tuy Phước), một nhóm Zalo kết nối các chủ hộ với hơn 100 thành viên được thành lập, qua đó đã giúp thông tin, văn bản, chính sách hỗ trợ hay cảnh báo thiên tai… được truyền tải nhanh chóng, kịp thời.

Đặc biệt trong các đợt bão lũ năm 2025, thông tin chia sẻ từ nhóm này giúp nhiều người chủ động hơn trong việc phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn.

Theo ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Giám đốc Sở KH&CN, việc người dân bắt nhịp nhanh với chuyển đổi số có sự đóng góp quan trọng của hạ tầng viễn thông ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Đến cuối năm 2025, dịch vụ di động và băng rộng đã phủ kín 100% trung tâm xã, phường; mạng cáp quang đến phần lớn khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân truy cập internet phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, nâng cao chất lượng kết nối cho các dịch vụ số và kinh tế số.

Thời gian tới, để chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng và bền vững hơn, việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ hạt nhân ở cơ sở, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, cán bộ phụ trách chuyển đổi số được xác định là yếu tố then chốt.

Bên cạnh đó, chính tinh thần học hỏi, sẻ chia và khát vọng làm chủ công nghệ của người dân đã đưa chuyển đổi số từ phong trào thành yêu cầu tất yếu, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và mở ra những hướng đi mới cho phát triển KT-XH ở cả thành thị lẫn nông thôn.