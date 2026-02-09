Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại diện Cục V05 - Bộ Công an; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện các đơn vị tài trợ; cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện 23 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

glo-cong-an-trao-nha-1.jpg

Trong tổng số 23 căn nhà được bàn giao, xã Phú Túc có 11 căn xây mới và 2 căn sửa chữa; xã Ia Rsai xây mới 10 căn. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Gia Lai không chỉ làm tốt vai trò kết nối các nguồn lực xã hội mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

glo-cong-an-trao-nha-3.jpg

Thông qua sự kết nối của Cục V05 - Bộ Công an, Công ty TNHH Sài Gòn Smile (TP Hà Nội) đã tài trợ 1 tỷ 530 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty Sơn Ringo Việt Nam hỗ trợ 70 thùng sơn; Mobifone Gia Lai trao tặng quạt điện cho mỗi hộ gia đình, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt khi bà con chuyển về nhà mới.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho các gia đình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với sắc xuân là dòng chảy bền bỉ của những nghĩa cử sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có thêm điều kiện đón xuân đủ đầy.

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

Đời sống

(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều hoạt động ý nghĩa được các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay tổ chức tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, mang theo hơi ấm sẻ chia, tinh thần đoàn kết và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Thời sự - Bình luận

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Đời sống

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

Xã hội

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

Đời sống

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

Đời sống

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

Xã hội

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

null