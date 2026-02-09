Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại diện Cục V05 - Bộ Công an; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện các đơn vị tài trợ; cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện 23 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Trong tổng số 23 căn nhà được bàn giao, xã Phú Túc có 11 căn xây mới và 2 căn sửa chữa; xã Ia Rsai xây mới 10 căn. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Gia Lai không chỉ làm tốt vai trò kết nối các nguồn lực xã hội mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Thông qua sự kết nối của Cục V05 - Bộ Công an, Công ty TNHH Sài Gòn Smile (TP Hà Nội) đã tài trợ 1 tỷ 530 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty Sơn Ringo Việt Nam hỗ trợ 70 thùng sơn; Mobifone Gia Lai trao tặng quạt điện cho mỗi hộ gia đình, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt khi bà con chuyển về nhà mới.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho các gia đình.