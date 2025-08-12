Danh mục
Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

ĐOÀN BÌNH
NÔNG HÒA
(GLO)- Chiều 11-8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã khánh thành và bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị 240 triệu đồng cho các hộ nghèo tại xã Chư Prông và Ia Tôr.

3 căn nhà được bàn giao cho các hộ: ông Rah Lan Brăng (làng Pó, xã Chư Prông), ông KPuih Ví (làng Anh), bà Siu Lĩ (làng Bang Ngol, xã Ia Tôr). Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 42 m2, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông đóng góp nhằm chung tay thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát.

dsc3633.jpg
Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Rah Lan Brăng (làng Pó, xã Chư Prông). Ảnh Nông Hòa

Để các căn nhà xây dựng thêm khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã ủng hộ thêm 7.000 viên gạch, 500 viên đá, 10 m3 cát và ngày công xây dựng.

dsc3779.jpg
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tặng quà cho hộ bà Siu Lĩ (trú tại làng Bang Ngol, xã Ia Tôr) khi về nhà mới. Ảnh: Nông Hòa

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông-cho biết: Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

null