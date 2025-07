Tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

(GLO)-Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3.

Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an. Ảnh: Đức Hân

Tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ, Trưởng ban Thanh niên, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 4-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận và sát thực với đời sống, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng-chống tội phạm; thể hiện sức mạnh, tiềm lực của lực lượng CAND, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nổi bật như chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND gắn với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 2 chương trình gala âm nhạc “Vinh quang CAND Việt Nam” tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh); Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 tại Việt Nam…

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống; tu bổ, khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại khu di tích Trung ương Cục miền Nam.

Cùng với đó, tăng thời lượng tin bài, xây dựng phóng sự tuyên truyền chiến công, thành tích, hình ảnh của lực lượng CAND; tổ chức nhiều hoạt động thể thao, giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền pháp luật trong Nhân dân; phát động các đợt thi đua đặc biệt, chú trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác; tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hân

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần trang trọng, ý nghĩa, gắn với kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; gắn với khí thế mới, kỳ vọng mới của đất nước sau khi thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; gắn với nhiệm vụ công tác Công an, nhất là trong bảo đảm an ninh trật tự phục vụ vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, trên cơ sở nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 280/QĐ-TTg, tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ với mục tiêu, yêu cầu đề ra; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia vào ngày 17-8-2025 và Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX vào đầu tháng 8-2025.