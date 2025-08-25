Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự 76 cơ quan, tổ chức

(GLO)- Ngày 25-8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Ban CHQS 76 cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Anh Tuấn

Theo quyết định, Ban CHQS các cơ quan, tổ chức là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng tại cơ sở.

Việc kiện toàn, thành lập Ban CHQS các cơ quan, đơn vị không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trao quyết định thành lập Ban CHQS các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Thê nhấn mạnh: Các Ban CHQS cần nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác quân sự-quốc phòng; đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.