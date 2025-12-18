Công an Gia Lai chủ động, tiên phong, vững bước vào kỷ nguyên mới

(GLO)- Việc tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập Công an tỉnh, chấm dứt hoạt động Công an cấp huyện đã mở rộng không gian, tạo nền tảng để bứt phá phát triển.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đầy biến động, Công an Gia Lai đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), không để bị động, đột xuất trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực phát triển KT - XH của địa phương.

Vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự

Công an Gia Lai đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Toàn tỉnh hiện có 64 mô hình ANTT được nhân rộng ra 5.875 điểm dân cư, trong đó, nhiều mô hình được Bộ Công an công nhận, góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Ngày 16-12, Công an Gia Lai vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; nâng cao năng lực chiến đấu, kỹ năng nghiệp vụ, quản lý cán bộ và bảo đảm chế độ chính sách đầy đủ.

Công an Gia Lai tổ chức 3 đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các sự kiện trọng điểm, kéo giảm 27% tội phạm. Nhiều loại tội phạm giảm sâu: giết người giảm 39,2%, cướp giật giảm 46,6%, trộm cắp giảm 41,2%; khám phá 1.042/1.366 vụ, làm rõ 217/238 vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Triệt phá cơ bản các tụ điểm ma túy, xử lý 291 vụ/663 đối tượng, thu giữ hơn 31 kg ma túy, đồng thời đấu tranh ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, thu hơn 28 tỷ đồng hàng hóa. Công tác quản lý cư trú, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm gần 30%.

Đặc biệt, trong các đợt thiên tai, bão lũ, lực lượng Công an Gia Lai không quản hiểm nguy, sẵn sàng dấn thân để bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân; đã chủ động di dời hơn 58.000 người, hỗ trợ neo đậu hơn 4.000 tàu thuyền, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, khắc phục hậu quả, phối hợp xây dựng lại nhà cửa cho người dân, trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân trong lúc nguy khó.

Vững tin bước vào năm 2026

Sau sáp nhập, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ 2 cả nước với 21.576 km², mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế nhờ hệ thống giao thông được nâng cấp toàn diện và tương đối đồng bộ.

Tuy nhiên, địa bàn cũng đối mặt với nhiều thách thức như: hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; hoạt động phục hồi tổ chức phản động FULRO, cùng tội phạm hình sự lợi dụng sơ hở của người dân.

Công an Gia Lai tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: ĐVCC

Thực tế này đòi hỏi Công an tỉnh không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và vững bước cùng đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Năm qua, Công an Gia Lai đã chủ động tham mưu hơn 300 văn bản, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 37 đoàn lãnh đạo Trung ương, các sự kiện trọng điểm; duy trì, giữ vững an ninh các địa bàn trọng điểm chiến lược, vùng dân tộc thiểu số; đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các đường dây vượt biên; vận động 125 trường hợp tu tại gia trở về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp.

Công tác tham mưu, tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đạt kết quả khả quan, giảm 11,7% vụ việc; tích cực triển khai các biện pháp công tác góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

An ninh mạng và an ninh hàng không được bảo đảm tuyệt đối. Lực lượng an ninh điều tra giải quyết 94% tin báo, thụ lý 69 vụ/102 bị can, đề nghị truy tố 32 vụ/63 bị can.

Trong năm, Công an tỉnh khen thưởng 153 tập thể, 607 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT; đồng thời 51 tập thể, 116 cá nhân ngoài lực lượng Công an được khen thưởng vì đóng góp trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, ngày 16-12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao cờ thi đua dẫn đầu phong trào vì an ninh Tổ quốc năm 2025 cho Công an Gia Lai, ghi nhận những thành tích xuất sắc nổi bật trong năm.

Năm 2026, Công an Gia Lai sẽ tập trung bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an là “theo lời Bác dạy - đổi mới tư duy - nâng cao tri thức - chính quy, hiện đại, vì Đảng, vì dân” và thực hiện 3 nhóm mục tiêu yêu cầu, 16 chỉ tiêu chủ yếu và 10 nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm, đột phá đã đề ra.

Trước mắt, lực lượng Công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.