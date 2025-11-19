Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an Gia Lai nỗ lực cứu hộ, chăm lo cho người dân vùng ngập lụt

QUÝ HIỀN
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Bên cạnh những nỗ lực trong công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị, địa phương bố trí nơi ăn chốn nghỉ và lương thực, nhu yếu phẩm để đảm bảo phục vụ nhu cầu cơ bản cho người dân trong những ngày mưa lũ.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, cho đến 11 giờ 30 phút ngày 19-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các các lực lượng, đơn vị đưa gần 200 người dân, chủ yếu người già và trẻ em có nhà bị ngập do mưa lũ về trú ẩn tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, địa chỉ Km2+285, quốc lộ 1D (đường Tây Sơn), khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc.

cuu-ho-quy-nhon-bac.jpg
Lực lượng Công an đưa người dân vùng ngập ở phường Quy Nhơn Bắc về nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, đơn vị đã bố trí khu ở tập thể của cán bộ chiến sĩ và một số phòng làm nơi ăn nghỉ cho người dân. Cán bộ chiến sĩ thăm hỏi, động viên bà con, chăm sóc các trường hợp già yếu, trẻ nhỏ và nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn phục vụ bữa trưa cho mọi người.

dua-dan-ve-phong-csgt.jpg
Hàng trăm người dân được bố trí tránh nạn tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Ông Trần Hòa (ở phường Quy Nhơn Bắc) bày tỏ: “Tôi chủ quan, không chủ động di dời từ ban đầu; lúc chuẩn bị đi khỏi nhà thì nước lên nhanh quá, không trở tay kịp. Nếu không có cán bộ Công an đến cứu thì nguy”.

ve-noi-tru-an.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đưa cụ bà bị ngập nhà ở phường Quy Nhơn Bắc vào trụ sở đơn vị tránh trú. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Ái Liên (ở phường Quy Nhơn Bắc) xúc động tâm sự: “Em vừa sinh em bé được 1 tháng, lúc tối hai mẹ con ngồi trên bàn nhìn nước dâng cao mà không biết làm sao. Được các chiến sĩ cứu đưa ra trụ sở an toàn rồi em mừng lắm”.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát giao thông- cho biết: “Hiện chúng tôi tăng cường toàn bộ lực lượng cứu dân và đưa về trụ sở, nỗ lực cao nhất không để dân đói rét trong những ngày này, đặc biệt là các khu vực ngập sâu tại địa bàn Quy Nhơn Bắc”.

cham-lo-bua-an.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông nấu cơm, hỗ trợ đồ ăn trưa cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Tuy Phước, lực lượng Công an xã đã phát mì ăn liền và nước uống cho gần 100 hộ dân ở khu vực Diêu Trì đang lánh nạn ở các nhà cao tầng. Đây là những trường hợp di dời khi nước đang dâng cao, không kịp mang theo lương thực.

Trung tá Cao Trọng Thông-Trưởng Công an xã Tuy Phước-cho hay: “Từ sáng đến giờ chúng tôi chia thành các tổ công tác, vừa phối hợp gia cố các đoạn bờ kè, vừa cùng lực lượng xung kích Công an tỉnh sơ tán người dân các khu vực xung yếu đến nơi an toàn”.

Đến trưa 19-11, công tác di dời, ứng cứu người dân vẫn đang được các lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện, đặc biệt là tại phường Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông. Riêng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ để cứu hộ người dân tại các khu vực ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

Đến 12 giờ ngày 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh đã ứng cứu hơn 2.300 hộ dân/hơn 9.300 người người tại những nơi ngập lụt đến nơi an toàn.

