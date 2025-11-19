Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã di dời hơn 1.250 hộ dân đến nơi an toàn

QUÝ HIỀN
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương di dời hàng nghìn người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập sâu.

Trước tình hình nước lũ về nhanh, nhiều vùng trũng, thấp ở các xã phường phía Đông của tỉnh bị ngập sâu, ngay trong đêm 18-11, Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, kịp thời triển khai 11 Trung đội xung kích với 534 cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn ngập lụt phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cứu hộ người dân đến nơi an toàn, ứng phó ngập lụt.

Lực lượng Công an di dời người dân vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Tại các khu vực thuộc xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Bắc, từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, nước lũ dâng nhanh nhấn chìm nhiều nhà cửa người dân. Lực lượng Công an phối hợp các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh di dời dân.

Công an các địa phương bị ngập đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện cứu dân. Ảnh: ĐVCC

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp di dời, cứu hộ 1.252 hộ dân/4.282 lượt người dân các vùng ngập sâu.

Cán bộ Công an phường Quy Nhơn Bắc dùng xuồng đưa dân đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Tại các khu vực ngập sâu trong biển nước, các cán bộ chiến sĩ dầm mình trong nước nhiều giờ liền cứu dân, nhiều chuyến ô tô chạy liên tục để kịp đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Bà Trần Thị Hào (ở xã Tuy Phước) cho biết: “Chưa khi nào nước lên nhanh như vầy luôn, mình chủ quan không di dời trước, may quá có các chú công an đến kịp, giờ mới được bình an”.

Cán bộ Công an phường Quy Nhơn Bắc cõng một cụ già ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: ĐVCC

Bà Trần Thị Hòa ở khu vực 2 (phường Quy Nhơn Đông) xúc động: “Khi cán bộ vô nhà cứu người, cả gia đình mừng rơi nước mắt, nước lũ dâng cao mà trúng ổ rắn vào nhà nên vô cùng nguy hiểm, may là cả nhà giờ đã bình an”.

Phường Quy Nhơn Bắc nhiều điểm ngập sâu trong biển nước. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Quy Nhơn Bắc nước tiếp tục dâng cao, các khu vực 4, 6 ngày càng chìm sâu trong nước. Thượng tá Trương Đình Tâm-Trưởng Công an phường Quy Nhơn Bắc cho hay: “Trong đêm 18-11, chúng tôi di dời hàng chục hộ dân bằng xuồng, ca nô. Hiện nhiều khu vực khó tiếp cận, lực lượng vẫn đang nỗ lực từng giờ để hỗ trợ người dân”.

