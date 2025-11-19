Gia Lai: Xuyên đêm ứng cứu người dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm

(GLO)- Suốt đêm 18 đến rạng sáng 19-11, nước lũ dâng nhanh nhấn chìm nhiều khu vực thuộc phường Quy Nhơn Bắc. Các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai và địa phương không quản hiểm nguy, miệt mài gõ từng cánh cửa, cõng từng cụ già, dìu từng em nhỏ đến nơi an toàn.

Đêm tối, lũ dâng cao, nước chảy xiết khiến công tác ứng cứu của các lực lượng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: H.P

Tất cả 16 khu phố ở phường Quy Nhơn Bắc đều bị nước lũ cô lập. Theo ông Nguyễn Thái Diễn-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, các khu phố 2, 3, 4 bị ngập và cô lập đầu tiên trong ngày 18-11. Đến chiều tối 18-11, nước sông Hà Thanh đổ về cuồn cuộn làm tất cả các khu phố trên địa bàn đều bị ngập.

“Các khu phố ở phía Nam đường Đào Tấn và phía Bắc đường Hùng Vương là những nơi bị ngập sâu nhất. Có khoảng 10.000 hộ dân bị ngập lụt, phường đã di dời hơn 3.000 hộ. Ngoài ra, phường cũng di dời gần 40 hộ khu vực sạt lở ở núi Hòn Chà”-ông Diễn cho biết.

Lực lượng chức năng chốt chặn các khu vực ngập sâu, triển khai công tác ứng cứu. Ảnh: H.P

Người dân được lực lượng chức năng ứng cứu, di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Giữa màn đêm lạnh buốt và dòng nước xiết, ánh đèn pin, tiếng gọi nhau và những chiếc áo phản quang trở thành điểm tựa cho người dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải ngâm mình trong nước hàng giờ, nhiều chuyến ô tô chạy liên tục để kịp đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Xe thiết giáp của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham gia ứng cứu người dân bị nước lũ cô lập. Ảnh: H.P

Vừa được lực lượng chức năng cứu sống, chị Lưu Thị Ánh Nguyệt (30 tuổi, phường Nhơn Phú) kể: “Xe ô tô của tôi đang chạy trên đường, nước đổ về nhanh, chảy xiết, xe bị ngập nên chết máy. Tôi chưa kịp xử lý gì thì nước tràn vô xe. May nhờ các lực lượng cứu kịp thời, chứ không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Cảm ơn bộ đội cùng các lực lượng nhiều lắm”.

Chị Nguyệt (áo xám) được lực lượng chức năng cứu hộ thành công và đưa đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Ông Nguyễn Quang Tuyến-Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc-bày tỏ: “Chúng tôi cùng lực lượng dân quân địa phương xuống các khu phố 2, 3, 4 hỗ trợ người dân từ sáng 18-11. Làm đến giờ, dù rất mệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức, đưa được càng nhiều người ra càng tốt. Riêng nhóm của tôi đưa được 6 người ra khu vực an toàn, trong đó có 2 người già đau nằm một chỗ và phụ nữ, trẻ em”.

Dù rất mệt nhưng các cán bộ, chiến sĩ dân quân vẫn miệt mài làm nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Đến 3 giờ sáng ngày 19-11, hàng chục người dân đã được các lực lượng ứng cứu đưa đến nơi an toàn. Đồ ăn, nước uống và chăn ấm được phân phát ngay trong đêm để bà con ổn định tạm thời.

Nhiều người dân có nhà bị ngập sâu, nguy hiểm đến tính mạng được các lực lượng ứng cứu trong đêm. Ảnh: H.P

May mắn được lực lượng chức năng tiếp cận và đưa ra ngoài, ông Lê Huy Toàn (45 tuổi, khu phố 10) nói rằng ở đây mấy chục năm nhưng chưa bao giờ có nước lũ cao như năm nay.

“Nhà tôi bị ngập sâu gần lút mái. Buổi chiều, hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ ra nhà người bà con ở nhờ nên lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được. Nhưng nhà vẫn còn mấy người chưa ra được, giờ không biết sao. Mong sao nước rút để mọi người được an toàn”-ông Toàn nói.

Bộ đội kịp thời ứng cứu và đưa gia đình ông Lê Huy Toàn đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Thượng tá Khương Văn Tuấn-Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai-cho biết: "Để ứng cứu người dân, chúng tôi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện như xe thiết giáp, ca nô, xe vận tải chuyên dụng cơ động đến hiện trường.

Mặc dù trời tối, nước lũ mênh mông nhưng nhờ có sự chuẩn bị trước cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn chỉ đường của người dân nên chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng để ứng cứu được nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm".