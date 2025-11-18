Gia Lai: Tổ trưởng kỹ thuật điện cứu người giữa dòng nước lũ

(GLO)- Chiều 18-11, trong lúc khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 13 tại khu vực tràn Lạc Điền (thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông), anh Lê Thanh Tấn-Tổ trưởng tổ quản lý kỹ thuật Điện lực Tuy Phước đã cứu sống một người giữa dòng nước lũ.

Khoảng 14 giờ ngày 18-11, khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực trên, anh Tấn nghe thấy tiếng kêu cứu. Quan sát xung quanh, anh thấy một người đàn ông cùng chiếc xe máy đang vật lộn giữa dòng nước lũ chảy xiết trên tràn Lạc Điền.

Anh Lê Thanh Tấn và người đàn ông được cứu giữa dòng nước lũ. Ảnh: Xuân Vinh

Không chút chần chừ, anh Tấn lập tức lao ra dòng nước và kịp thời níu được áo người đàn ông. Để giữ mình không bị quật ngã, anh phải ôm chặt cây cọc tiêu cảnh báo đặt giữa dòng nước, cố gắng giữ người bị nạn không bị cuốn đi xa.

Chỉ ít phút sau, nhiều người dân đã đến hỗ trợ kịp thời, nên cả hai người và xe máy được đưa vào bờ an toàn.

Được biết, người đàn ông tên Huy, đang trên đường đi từ hướng Gò Bồi về thôn Lạc Điền.

Khu vực tràn Lạc Điền đã được lực lượng chức năng rào chắn và cảnh báo nguy hiểm. Mưa lớn khiến nước đổ về nhanh, gây nên tình huống nguy hiểm đến tính mạng người dân.