CLB Tóc Hồng Gia Lai trao tặng 220 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư

LAM NGUYÊN
(GLO) - Trong 2 năm qua, CLB Tóc Hồng Gia đã tiếp nhận tóc từ tình nguyện viên, sau đó gia công, trao tặng 220 bộ tóc đến bệnh nhân ung thư.

CLB Tóc Hồng Gia Lai ra mắt vào tháng 12-2023, với khoảng 20 salon tóc khu vực Tây Gia Lai là thành viên. Qua 2 năm thành lập, thông qua báo chí và các kênh truyền thông mạng xã hội, CLB đã thu hút hơn 3.000 tình nguyện viên tham gia hiến tóc với tổng trọng lượng 123,6 kg.

4c1f2308b1723e2c6763.jpg
Một bệnh nhân ung thư được tặng tóc giả từ CLB Tóc Hồng Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Được Công ty Wina Wigs (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ gia công miễn phí tóc giả từ tóc thật, đến nay ​CLB đã trao tặng 220 bộ tóc thành phẩm cho bệnh nhân ung thư có mong muốn được nhận tóc. Hoạt động ý nghĩa trên góp phần động viên tinh thần, giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn trước mắt và lạc quan hơn trong quá trình điều trị.

Ngoài ra, trong 2 năm qua, các thành viên CLB còn vận động tặng quà cho bệnh nhân nghèo và đồng bào thiệt hại do thiên tai, bão lũ với tổng trị giá 36,5 triệu đồng.

