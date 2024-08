Hành trình dệt tóc làm thiện nguyện

Từ nhỏ đã có một mái tóc rất đẹp và chưa bao giờ qua hoá chất hay tạo kiểu, bạn Mai Linh (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) luôn quan niệm rằng một mái tóc khỏe là minh chứng cho một sức khỏe tốt và một nguồn năng lượng tích cực của mỗi người. Do đó, năm 20 tuổi, Mai Linh quyết định hiến đi một phần tóc của mình, cũng là cách bạn trao gửi niềm tin và năng lượng tích cực đến các bệnh nhân ung thư.

Cũng sở hữu mái tóc rất dày và khoẻ, bạn Nguyễn Thị Hằng (tổ 4, phường Đống Đa, TP. Pleiku) có nguyện vọng hiến tặng nó sau khi sinh con gái đầu lòng. Hằng chia sẻ: “Trong suốt quá trình mang thai, những lúc thai giáo cho con, mình đã tâm sự với em bé rằng sẽ tặng đi mái tóc của mình để cầu cho con được bình an và may mắn, đồng thời mong con có một cuộc sống hướng thiện”. Do đó, nửa năm sau thai sản, cũng là lúc mái tóc vừa đủ dài, Hằng đã tìm đến Câu lạc bộ (CLB) Tóc Hồng Gia Lai (36 Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để được hỗ trợ cắt tóc và hiến tặng bệnh nhân ung thư.

CLB Tóc Hồng được anh Nguyễn Văn Kiều thành lập vào ngày 1-12-2023, với hơn 40 thành viên đến từ 20 salon tóc trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Đăk Lăk. Sau khi nhận tóc từ những người hiến tặng, CLB sẽ gia công thành những bộ tóc hoàn chỉnh và tổ chức trao tặng cho những bệnh nhân ung thư có mong muốn được nhận tóc.

Anh Kiều tâm sự: Từ ngày bước chân vào nghề làm tóc, anh đã có 3 năm nhận tóc từ khách hàng để mang tới bệnh viện. Tuy nhiên, khi chỉ là một mắt xích nhỏ lẻ, anh không chắc chắn được rằng số tóc mình gửi đến rồi sẽ đi về đâu. May mắn thay, qua một buổi chia sẻ về những hoài bão của mình, anh Kiều đã được Wina Wigs-nhà sản xuất và chế tác tóc giả từ tóc thật hỗ trợ xử lý tóc thô và gia công miễn phí. “Bên cạnh phần tóc được hiến tặng, chi phí để gia công một mái tóc giả hoàn chỉnh có thể từ 1,5-1,7 triệu đồng/bộ”-anh Kiều bộc bạch.

Tiếng lành đồn xa, CLB Tóc Hồng ngày càng quy tụ thêm nhiều thành viên hơn. Các salon hỗ trợ nhận tóc trải đều ở TP. Pleiku và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thậm chí có cả những salon đến từ tỉnh Đăk Lăk. Sau khi hiến tóc tại salon, người tặng tóc sẽ được hỗ trợ cắt, tạo kiểu miễn phí và còn được nhận bộ ấn phẩm đến từ CLB, bao gồm: 1 bằng chứng nhận và 1 phong thư đựng phần tóc của mình.

Ngoài ra, CLB còn nhận được sự yêu mến, chung sức của nhiều nhà hảo tâm thông qua những phần quà nhỏ mang cả giá trị về vật chất và tinh thần dành cho các bệnh nhân ung thư, hay những bộ dầu gội, dầu xả tặng kèm giúp bệnh nhân có thể dễ dàng chăm sóc bộ tóc giả của mình.

Để chắc chắn số tóc đến được tận tay các bệnh nhân, CLB đã trực tiếp liên hệ với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai để có thể tự tay trao tặng những món quà của mình.

Ngoài địa bàn tỉnh Gia Lai, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7) vừa qua, CLB đã tổ chức chương trình thăm và trao tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum với 11 bộ tóc giả và 15 phần quà. Không dừng ở đó, CLB Tóc Hồng Gia Lai luôn mong muốn có thể kết nối được với các bệnh nhân ở các tỉnh thành xa hơn nữa để trao gửi những bộ tóc giả yêu thương.

Để có thể tạo dựng được niềm tin cho cả bệnh nhân và các nhà hảo tâm, anh Kiều tự hào chia sẻ: “Tuy chỉ là một CLB, nhưng ở mọi khâu mình đều tổ chức rất chặt chẽ. Thông tin về người hiến tóc, khối lượng tóc hiến đều được sao kê lại một cách chi tiết.

Mỗi quý (3 tháng), tổng số tóc từ các thành viên sẽ được gửi về văn phòng đại diện ở Pleiku để tổng hợp và gửi đến đơn vị gia công. Mỗi bộ tóc giả trung bình sẽ tương đương với khoảng 330gr-370gr tóc. Do đó, câu lạc bộ luôn nắm được số lượng bộ tóc giả được hoàn thành.

Tương tự với đầu ra, những bộ tóc được tặng hay tồn kho, và thông tin bệnh nhân nhận tóc đều được sao kê lại rõ ràng, chi tiết”.

Bên cạnh đó, để tạo sự công khai, minh bạch trong quá trình làm việc, các hoạt động nhận tóc đều phải đứng trên danh nghĩa CLB. Một vài trường hợp thành viên đăng bài truyền thông với tư cách cá nhân, CLB đều chấm dứt hợp tác.

Ngày 5-7-2024, Câu lạc bộ Tóc hồng Gia Lai đã chính thức trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai. Với sự bảo trợ và định hướng của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Ban chủ nhiệm CLB tin rằng sẽ ngày càng giúp đỡ được nhiều bệnh nhân ung thư và còn có thêm những hoạt động thiết thực hơn nữa đối với những hoàn cảnh khó khăn.